تراجع الأسهم الصينية عند الإغلاق مع انخفاض معنويات المستثمرين

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت غالبية الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تراجع معنويات المستثمرين إزاء مستهدفات النمو الاقتصادي التي حددتها الحكومة في إطار الاجتماعات السنوية للبرلمان، ورغم تأكيد عدد من المسؤولين على إمكانية تحقيق هذه الأهداف.

هبط مؤشر“شنغهاي المركب” بنسبة 0.26% إلى 3039 نقطة عند الإغلاق، وتراجع“سي إس آي 300” بنسبة 0.41% إلى 3551 نقطة، بينما ارتفع“شنتشن المركب” بنسبة 0.22% إلى 1722 نقطة.

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قال“تشينج شانجي” رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين في مؤتمر صحفي اليوم، إن هدف النمو البالغ 5% يتماشى مع القدرات الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن المتطلبات السنوية للخطة الخمسية الرابعة عشر، الأمر الذي يجعله هدفاً إيجابياً وقابلاً للتحقيق.

ووصف عدد من المحللين مستهدفات النمو الصيني بأنها طموحة ما لم تتخذ بكين مزيداً من إجراءات التحفيز الاقتصادي، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

ومن جانبه، قال” بان جونجشنج” محافظ البنك المركزي إن هناك متسع لخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف بدرجة أكبر، وإن هذا المقترح يعد جزءاً من تعديلات السياسة الاقتصادية للبلاد حتى تتمكن الصين من الوصول لمعدل النمو المستهدف عند 5% هذا العام.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية عند 7.1993 يوان.





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