تراجع الأسهم الصينية عند الإغلاق مع انخفاض معنويات المستثمرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت غالبية الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تراجع معنويات المستثمرين إزاء مستهدفات النمو الاقتصادي التي حددتها الحكومة في إطار الاجتماعات السنوية للبرلمان، ورغم تأكيد عدد من المسؤولين على إمكانية تحقيق هذه الأهداف.
هبط مؤشر“شنغهاي المركب” بنسبة 0.26% إلى 3039 نقطة عند الإغلاق، وتراجع“سي إس آي 300” بنسبة 0.41% إلى 3551 نقطة، بينما ارتفع“شنتشن المركب” بنسبة 0.22% إلى 1722 نقطة.
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قال“تشينج شانجي” رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين في مؤتمر صحفي اليوم، إن هدف النمو البالغ 5% يتماشى مع القدرات الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن المتطلبات السنوية للخطة الخمسية الرابعة عشر، الأمر الذي يجعله هدفاً إيجابياً وقابلاً للتحقيق.
ووصف عدد من المحللين مستهدفات النمو الصيني بأنها طموحة ما لم تتخذ بكين مزيداً من إجراءات التحفيز الاقتصادي، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
ومن جانبه، قال” بان جونجشنج” محافظ البنك المركزي إن هناك متسع لخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف بدرجة أكبر، وإن هذا المقترح يعد جزءاً من تعديلات السياسة الاقتصادية للبلاد حتى تتمكن الصين من الوصول لمعدل النمو المستهدف عند 5% هذا العام.
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية عند 7.1993 يوان.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107942296
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