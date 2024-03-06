فتح الله: صعود مؤشرات البورصة مرتبط بارتفاع سعر الصرف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن البورصة ترتبط ارتباط وثيق بسعر الدولار فمع ارتفاع سعر الدولار يستمر صعود المؤشرات.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي بعد مرور ساعتين من بدء تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 4.7% ليصل إلى مستوى 32110 نقطة.
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وأوضح أن شهادات ال30% التي أطلقها البنك المركزى لا تختلف بشكل كبير عن شهادة ال27% حيث ان الشهادة التي أطلقها البنك المركزي اليوم متناقصة الاستحقاق على 3 سنوات.
وأضاف أن البنك المركزى يستهدف السيطرة على السوق الموازي مع تمكن العملاء من شراء الدولار بسعر مناسب من البنوك.
وتابع أن هناك ترقب لاستقرار سعر الدولار والذي لن يتم في فترة وجيزة، مع متابعة الحصيلة الدولارية المتوفرة وتمكن الأفراد من الشراء مثل البيع من البنوك.
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