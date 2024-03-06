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فتح الله: صعود مؤشرات البورصة مرتبط بارتفاع سعر الصرف

3/6/2024 6:50:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن البورصة ترتبط ارتباط وثيق بسعر الدولار فمع ارتفاع سعر الدولار يستمر صعود المؤشرات.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي بعد مرور ساعتين من بدء تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 4.7% ليصل إلى مستوى 32110 نقطة.

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وأوضح أن شهادات ال30% التي أطلقها البنك المركزى لا تختلف بشكل كبير عن شهادة ال27% حيث ان الشهادة التي أطلقها البنك المركزي اليوم متناقصة الاستحقاق على 3 سنوات.

وأضاف أن البنك المركزى يستهدف السيطرة على السوق الموازي مع تمكن العملاء من شراء الدولار بسعر مناسب من البنوك.

وتابع أن هناك ترقب لاستقرار سعر الدولار والذي لن يتم في فترة وجيزة، مع متابعة الحصيلة الدولارية المتوفرة وتمكن الأفراد من الشراء مثل البيع من البنوك.

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