محمد الإتربى: تلقينا تنازلات بقيمة 25 مليون دولار والسوق الموازية ستختفى

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد الإتربى، رئيس، إنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، متأثرًا بطرح الشهادات الجديدة، ولذلك طرح البنك الشهادات بعائد متناقص.

أضاف فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تحرير سعر الصرف سيوفر إقبالا على بيع الدولار، مضيفا أن المؤسسات الخارجية بدأت بالفعل في بيع الدولار، موضحا أن البنك المركزى اتخذ قرارات قوية.

موضوعاتالبنك الزراعى: تدفقات العملات الأجنبية على القطاع المصرفى ستتزايد البنك المصرى الخليجى يعدل حدود استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج قطاعي البنوك والبتروكيماويات الأكثر استفادة من تخفيض قيمة الجنيه

وذكر أن هناك مؤسسات باعت 25 مليون دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر تدفق الدولار الفترة القادمة.

وأضاف أن البنوك ستبدأ فى تلبية طلبات العملاء، بالنسبة للمصانع والشركات.

وتابع الإتربى:“السوق الموازية ستختفى فى القريب العاجل، إذا لم تختفى الآن بالفعل”.

وأضاف أن الشهادات المطروحة الجديدة، لن تؤثر على شهادات الادخار التى طرحت بعائد سنوى 27%، وأخرى بعائد شهرى يصل إلى 23.5%، وستستمر حتى موعد استحقاقها.

وتابع أن تحرير سعر الصرف واختفاء السوق الموازية سيتيح للبنوك تلبية طلبات العملاء.

وفسر رفع الفائدة 600 نقطة أساس من قبل البنك المركزى بأنه جاء بهدف لكبح التضخم بشكل أساسى.

وقال إن المواطنين سيبدأون فى الإقبال على بيع الدولار بعد ثبات السعر، والفرصة الحالية ممتازة لأنه من المتوقع أن ينخفض السعر فى الفترة القادمة، بسبب انتقال الحصيلة من السوق الموازية للبنوك.