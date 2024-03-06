محمد الإتربى: تلقينا تنازلات بقيمة 25 مليون دولار والسوق الموازية ستختفى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر
، إنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، متأثرًا بطرح الشهادات الجديدة، ولذلك طرح البنك الشهادات بعائد متناقص.
أضاف فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تحرير سعر الصرف سيوفر إقبالا على بيع الدولار، مضيفا أن المؤسسات الخارجية بدأت بالفعل في بيع الدولار، موضحا أن البنك المركزى اتخذ قرارات قوية.
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وذكر أن هناك مؤسسات باعت 25 مليون دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر تدفق الدولار الفترة القادمة.
وأضاف أن البنوك ستبدأ فى تلبية طلبات العملاء، بالنسبة للمصانع والشركات.
وتابع الإتربى:“السوق الموازية ستختفى فى القريب العاجل، إذا لم تختفى الآن بالفعل”.
وأضاف أن الشهادات المطروحة الجديدة، لن تؤثر على شهادات الادخار التى طرحت بعائد سنوى 27%، وأخرى بعائد شهرى يصل إلى 23.5%، وستستمر حتى موعد استحقاقها.
وتابع أن تحرير سعر الصرف واختفاء السوق الموازية سيتيح للبنوك تلبية طلبات العملاء.
وفسر رفع الفائدة 600 نقطة أساس من قبل البنك المركزى بأنه جاء بهدف لكبح التضخم بشكل أساسى.
وقال إن المواطنين سيبدأون فى الإقبال على بيع الدولار بعد ثبات السعر، والفرصة الحالية ممتازة لأنه من المتوقع أن ينخفض السعر فى الفترة القادمة، بسبب انتقال الحصيلة من السوق الموازية للبنوك.
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