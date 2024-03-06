هشام عز العرب: التعامل مع الدولار حاليًا يختلف عن 2016

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إن الإدارة الحالية تتعامل مع مشكلة الدولار
من منظور مختلف عن الطريقة التى تم التعامل بها مع أزمة 2016.
أضاف عز العرب، أنه فى 2016 تعاملنا مع الدولار على هو“المرض” ونحتاج لعلاج فورى، لكن الإدارة الحالية تنظر للدولار أنه“العَرض”، وهى الآن فى الطريق الصحيح.
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وقال فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مصر تسعى للاستدامة والاستمرارية فى الوفاء بالتزاماتها المالية، وهذا هو الفرق الواضح بين الآن وعام 2016.
وأضاف أننا نحكم على الوضع الاقتصادى المصرى بمقارنته بالأوضاع الخارجية، حيث يجب الاقتداء بالمؤشرات الخارجية والعمل على أساسها.
وتابع“نحن متفائلون، والإدارة الحالية تعطى رسالة طيبة للدول الخارجية”.
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