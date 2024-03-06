هشام عز العرب: التعامل مع الدولار حاليًا يختلف عن 2016

MENAFN - Al-Borsa News) قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إن الإدارة الحالية تتعامل مع مشكلةمن منظور مختلف عن الطريقة التى تم التعامل بها مع أزمة 2016.

أضاف عز العرب، أنه فى 2016 تعاملنا مع الدولار على هو“المرض” ونحتاج لعلاج فورى، لكن الإدارة الحالية تنظر للدولار أنه“العَرض”، وهى الآن فى الطريق الصحيح.

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وقال فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مصر تسعى للاستدامة والاستمرارية فى الوفاء بالتزاماتها المالية، وهذا هو الفرق الواضح بين الآن وعام 2016.

وأضاف أننا نحكم على الوضع الاقتصادى المصرى بمقارنته بالأوضاع الخارجية، حيث يجب الاقتداء بالمؤشرات الخارجية والعمل على أساسها.

وتابع“نحن متفائلون، والإدارة الحالية تعطى رسالة طيبة للدول الخارجية”.