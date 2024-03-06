جمال الدين: اقتصادية القناة تمتلك فرصًا استثمارية في مشروعات تحلية المياه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية تمتلك فرصًا استثمارية كبرى في مجال محطات تحلية ومعالجة المياه سواءً لخدمة المشروعات الصناعية القائمة والمستقبلية داخل المنطقة الاقتصادية، أو كإحدى الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الوقود الأخضر.
واستقبل جمال الدين، ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى القاهرة، بحضور أليساندرو كارفي، المدير التنفيذي لمجموعة Acea الإيطالية، وفابريتسيو فيري، الرئيس التنفيذي لشركة Acea لتكنولوجيا خدمات المياه.
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وأشار إلى تخصيص المنطقة لمجمعات صناعية متكاملة لخدمة مشروعات إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، يتضمن ذلك قيام الهيئة بالإعداد لطرح المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه بطاقة 250 ألف م3/يوم، بالتعاون مع البنك الأوروبي EBRD.
من جانبه، أعرب فابريتسيو فيري، عن حرص شركته على التعاون معها في مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه، خاصةً لما تمتلكه شركة Acea من خبراتٍ طويلة في هذا المجال.
ولفت إلى أن الشركة منفتحة على التعاون والشراكة مع المستثمرين المتواجدين بالمنطقة الاقتصادية في ظل ما تحتاجه مثل هذه المشروعات من تضافر للجهود لتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية.
وفي سياقٍ متصل، أوضح السفير الإيطالي اعتزاز بلاده بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كإحدى المؤسسات الاقتصادية المصرية، التي تساهم في تدعيم العلاقات بين البلدين.
ولفت إلى وجود اهتمام كبير من جانب الشركات الإيطالية المختلفة والجهات التمويلية للاستثمار في مصر خاصةً في ظل ما تشهده الدولة المصرية من مشروعاتٍ تنموية عملاقة في مجالات متنوعة.
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