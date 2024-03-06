جمال الدين: اقتصادية القناة تمتلك فرصًا استثمارية في مشروعات تحلية المياه

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية تمتلك فرصًا استثمارية كبرى في مجال محطات تحلية ومعالجة المياه سواءً لخدمة المشروعات الصناعية القائمة والمستقبلية داخل المنطقة الاقتصادية، أو كإحدى الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الوقود الأخضر.

واستقبل جمال الدين، ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى القاهرة، بحضور أليساندرو كارفي، المدير التنفيذي لمجموعة Acea الإيطالية، وفابريتسيو فيري، الرئيس التنفيذي لشركة Acea لتكنولوجيا خدمات المياه.

موضوعاتالبنك الزراعى: تدفقات العملات الأجنبية على القطاع المصرفى ستتزايد البنك المصرى الخليجى يعدل حدود استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج الدولار يرتفع إلى 50.4 جنيهًا للبيع فى التعاملات الرسمية بالبنوك

وأشار إلى تخصيص المنطقة لمجمعات صناعية متكاملة لخدمة مشروعات إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، يتضمن ذلك قيام الهيئة بالإعداد لطرح المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه بطاقة 250 ألف م3/يوم، بالتعاون مع البنك الأوروبي EBRD.

من جانبه، أعرب فابريتسيو فيري، عن حرص شركته على التعاون معها في مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه، خاصةً لما تمتلكه شركة Acea من خبراتٍ طويلة في هذا المجال.

ولفت إلى أن الشركة منفتحة على التعاون والشراكة مع المستثمرين المتواجدين بالمنطقة الاقتصادية في ظل ما تحتاجه مثل هذه المشروعات من تضافر للجهود لتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية.

وفي سياقٍ متصل، أوضح السفير الإيطالي اعتزاز بلاده بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كإحدى المؤسسات الاقتصادية المصرية، التي تساهم في تدعيم العلاقات بين البلدين.

ولفت إلى وجود اهتمام كبير من جانب الشركات الإيطالية المختلفة والجهات التمويلية للاستثمار في مصر خاصةً في ظل ما تشهده الدولة المصرية من مشروعاتٍ تنموية عملاقة في مجالات متنوعة.