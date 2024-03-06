إتش سي: ارتفاع سعر الفائدة سيخفض من تقييم الشركات المدرجة بالبورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت بحوث شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، إن قرار رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس من قبل البنك المركزي اليوم يتوافق مع الحركة الكبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية والتي بدأت بالفعل وفقاً لآليات السوق.
وأضافت البحوث، أن الزيادة في سعر الفائدة ستؤدى إلى زيادة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للشركات المقيدة بالبورصة المصرية مما سيخفض من تقييماتها إلا أن التأثير سيختلف من قطاع إلى أخر فمثلا القطاع المصرفي يعد من أكبر المستفيدين من زيادة سعر الصرف.
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وأشارت إلى إن قيام البنوك العامة بإصدار شهادات إيداع ذات عائد مرتفع سيخلق نوع من المنافسة مع الاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية، مرجحة أن يكون للتحسن الاقتصادي المتوقع مردود إيجابي على الأسهم بعد أن يستوعب السوق جميع المتغيرات الاقتصادية.
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