Wednesday, 06 March 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إتش سي: ارتفاع سعر الفائدة سيخفض من تقييم الشركات المدرجة بالبورصة

3/6/2024 6:50:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت بحوث شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، إن قرار رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس من قبل البنك المركزي اليوم يتوافق مع الحركة الكبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية والتي بدأت بالفعل وفقاً لآليات السوق.

وأضافت البحوث، أن الزيادة في سعر الفائدة ستؤدى إلى زيادة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للشركات المقيدة بالبورصة المصرية مما سيخفض من تقييماتها إلا أن التأثير سيختلف من قطاع إلى أخر فمثلا القطاع المصرفي يعد من أكبر المستفيدين من زيادة سعر الصرف.

موضوعات متعلقة رئيس“قطر الوطنى”: لم تعد هناك حاجة للتعامل مع السوق الموازية “المركزى” يطلب من البنوك مراجعة الطلبات العالقة لتدبير النقد الأجنبى هشام عز العرب: التعامل مع الدولار حاليًا يختلف عن 2016

وأشارت إلى إن قيام البنوك العامة بإصدار شهادات إيداع ذات عائد مرتفع سيخلق نوع من المنافسة مع الاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية، مرجحة أن يكون للتحسن الاقتصادي المتوقع مردود إيجابي على الأسهم بعد أن يستوعب السوق جميع المتغيرات الاقتصادية.

MENAFN06032024000202011048ID1107942291

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث