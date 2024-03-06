إتش سي: ارتفاع سعر الفائدة سيخفض من تقييم الشركات المدرجة بالبورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت بحوث شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، إن قرار رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس من قبل البنك المركزي اليوم يتوافق مع الحركة الكبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية والتي بدأت بالفعل وفقاً لآليات السوق.

وأضافت البحوث، أن الزيادة في سعر الفائدة ستؤدى إلى زيادة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للشركات المقيدة بالبورصة المصرية مما سيخفض من تقييماتها إلا أن التأثير سيختلف من قطاع إلى أخر فمثلا القطاع المصرفي يعد من أكبر المستفيدين من زيادة سعر الصرف.

موضوعاترئيس“قطر الوطنى”: لم تعد هناك حاجة للتعامل مع السوق الموازية “المركزى” يطلب من البنوك مراجعة الطلبات العالقة لتدبير النقد الأجنبى هشام عز العرب: التعامل مع الدولار حاليًا يختلف عن 2016

وأشارت إلى إن قيام البنوك العامة بإصدار شهادات إيداع ذات عائد مرتفع سيخلق نوع من المنافسة مع الاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية، مرجحة أن يكون للتحسن الاقتصادي المتوقع مردود إيجابي على الأسهم بعد أن يستوعب السوق جميع المتغيرات الاقتصادية.