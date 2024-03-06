حذر هندي من شراء النفط الروسي وسط تشديد العقوبات الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) تتجنب مصافي النفط الهندية التي تديرها الدولة إمدادات الخام الروسية المتعاقد عليها حيث تصبح التجارة التي كانت مزدهرة ذات يوم أكثر تعقيداً في ظل تشديد تطبيق العقوبات الأمريكية.

يُرجح أن تخفض“مؤسسة النفط الهندية” (Indian Oil Corp)، أكبر شركة تكرير مملوكة للدولة، كمية النفط الخام المستلمة بموجب ما يطلق عليه التوريد محدد الأجل، في حين قررت شركتا“بهارات بتروليوم” (Bharat Petroleum) و“هندوستان بتروليوم” (Hindustan Petroleum) عدم تقديم التزامات مؤكدة باستلام النفط المتعاقد عليه خلال السنة المالية المقبلة، حسبما قال ستة أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.

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عقدت المصافي الحكومية الثلاث محادثات مع“روسنفت” (Rosneft) الروسية لضمان الحصول على نحو 500 ألف برميل يومياً -أي ما يعادل ثلث واردات الهند اليومية – في محاولة لتجنب عمليات الشراء مرة واحدة وتقليل الاعتماد عليها، التي قد تكون أعلى تكلفة في كثير من الأحيان. أشار الأشخاص المطلعون إلى أن الرد الفاتر على اقتراح إضافة بند للعقد يتناول اضطرابات الإمدادات زاد حذر شركات التكرير الهندية.

المورد الأكبر للنفط في الهند

يوجد اتفاق طويل الأجل بين“مؤسسة النفط الهندية” و”روسنفت”، لكن الإمداد المتعاقد عليه سيكون الأول من نوعه لشركتي”هندوستان بتروليوم” و”بهارات بتروليوم”.

لا تزال روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند، لكن هناك إشارات على أن شركات التكرير تشتري كميات أكبر من دول أخرى منتجة للنفط، بما في ذلك السعودية. كما تسعى الشركات المملوكة للدولة إلى الحصول على إمدادات خام متعاقد عليها من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لكن يُرجح أن تكون هذه الصفقات أعلى سعراً من النفط الروسي، وفق الأشخاص.

يُتوقع أن تلبي مصافي التكرير الحكومية 40% من احتياجاتها من النفط الخام خلال السنة المالية التي تبدأ في أول أبريل المقبل من خلال عمليات شراء لمرة واحدة، أو صفقات فورية، ما يشير إلى احتمال استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط الروسي إلى الهند، وفقاً لما قاله أربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

في العام الماضي، أبرمت“مؤسسة النفط الهندية” سلسلة من الصفقات مع“روسنفت” و”سخالين-1” و”غازبروم نفت” لشراء 24.5 مليون طن- أي 492 ألف برميل- يومياً، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس، حسبما قال اثنان من الأشخاص. يقارن ذلك بعقد أبرمته مع“روسنفت” قبل الحرب في عام 2021 لشراء مليوني طن خلال عام.





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