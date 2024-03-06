المركزى يطلب من البنوك مراجعة الطلبات العالقة لتدبير النقد الأجنبى

MENAFN - Al-Borsa News) طلب، من البنوك مراجعة تقارير الطلبات العالقة لتدبير النقد الأجنبى، والتى يتم موافاة البنك بها بصفة دورية.

وأكد على البنوك ضرورة حذف الطلبات التى امتنع العملاء عن تنفيذها وفقًا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ على الفور من تلك التقارير.

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وشدد على تحرى الدقة فى مراجعة تلك التقارير، وتنقية البيانات المرسلة، لتفادى إدراج أية طلبات غير قائمة، بهدف الوقوف على الحجم الفعلى لطلبات تدبير النقد الأجنبى لدى البنوك.

جاء ذلك بعد قليل من تحرير سعر الدولار اليوم أمام الجنيه فى السوق الرسمى، ورفع الفائدة 6% تمهيدًا لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى.