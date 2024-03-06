المركزى يطلب من البنوك مراجعة الطلبات العالقة لتدبير النقد الأجنبى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طلب البنك المركزى المصرى
، من البنوك مراجعة تقارير الطلبات العالقة لتدبير النقد الأجنبى، والتى يتم موافاة البنك بها بصفة دورية.
وأكد على البنوك ضرورة حذف الطلبات التى امتنع العملاء عن تنفيذها وفقًا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ على الفور من تلك التقارير.
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وشدد على تحرى الدقة فى مراجعة تلك التقارير، وتنقية البيانات المرسلة، لتفادى إدراج أية طلبات غير قائمة، بهدف الوقوف على الحجم الفعلى لطلبات تدبير النقد الأجنبى لدى البنوك.
جاء ذلك بعد قليل من تحرير سعر الدولار اليوم أمام الجنيه فى السوق الرسمى، ورفع الفائدة 6% تمهيدًا لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى.
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