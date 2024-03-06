قطر الوطنى: إقبال شركات السياحة والمُصدرين على التنازل عن العملات الأجنبية

(MENAFN
- Al-Borsa News) بدأنا فى توفير الدولار للإفراج عن الواردات بالموانئ
قال محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى الأهلى، إنه خلال الأربع ساعات الماضية منذ الإعلان عن تحرير سعر الصرف، هناك إقبال من المُصدرين وشركات السياحة للتنازل عن العملات الأجنبية بحوزتهم.
وأوضح بدير لـ”البورصة”، أنه بالتوازى بدأ البنك فى تدبير الدولار للإفراج عن الواردات الموجودة بالموانئ.
موضوعات متعلقة
البنك الزراعى: تدفقات العملات الأجنبية على القطاع المصرفى ستتزايد البنك المصرى الخليجى يعدل حدود استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج قطاعي البنوك والبتروكيماويات الأكثر استفادة من تخفيض قيمة الجنيه
وأضاف أن السيولة الأجنبية ستعود للقنوات الرسمية، وستختفى السوق الموازية فى وقت قريب، خاصة مع تدبير البنوك لاحتياجات عملائه.
وأوضح أن بنك قطر الوطنى سيصدر قرارًا فيما يخص رفع الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية الخاصة به، وتجتمع حاليًا لجان الأصول والخصوم فى كل البنوك للإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى اليوم رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
من ناحية أخرى، قال بدير، إنه لم يعد هناك حاجة للتعامل مع السوق الموازية، خاصة مع التغير السريع لسعر صرف العملات الأجنبية فى البنوك حاليًا والتى تصل لمستويات متقاربة أو أعلى من السوق الموازية.
وأضاف أن توقيت اتخاذ قرارى تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس مثالى، وسيقضى على السوق السوداء لأنها ستجذب السيولة الأجنبية إلى القنوات الرسمية وستقصى على المضاربة.
وتوقع فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، استمرار تحسن أسعار السندات المصرية بالخارج خلال الفترة المقبلة، لأن تحرير سعر الصرف من الخطوات الأساسية التى تعزز ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى ورؤيتهم للسوق.
MENAFN06032024000202011048ID1107942288
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.