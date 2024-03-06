قطر الوطنى: إقبال شركات السياحة والمُصدرين على التنازل عن العملات الأجنبية

قال محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى الأهلى، إنه خلال الأربع ساعات الماضية منذ الإعلان عن تحرير سعر الصرف، هناك إقبال من المُصدرين وشركات السياحة للتنازل عن العملات الأجنبية بحوزتهم.

وأوضح بدير لـ”البورصة”، أنه بالتوازى بدأ البنك فى تدبير الدولار للإفراج عن الواردات الموجودة بالموانئ.

موضوعاتالبنك الزراعى: تدفقات العملات الأجنبية على القطاع المصرفى ستتزايد البنك المصرى الخليجى يعدل حدود استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج قطاعي البنوك والبتروكيماويات الأكثر استفادة من تخفيض قيمة الجنيه

وأضاف أن السيولة الأجنبية ستعود للقنوات الرسمية، وستختفى السوق الموازية فى وقت قريب، خاصة مع تدبير البنوك لاحتياجات عملائه.

وأوضح أن بنك قطر الوطنى سيصدر قرارًا فيما يخص رفع الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية الخاصة به، وتجتمع حاليًا لجان الأصول والخصوم فى كل البنوك للإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى اليوم رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

من ناحية أخرى، قال بدير، إنه لم يعد هناك حاجة للتعامل مع السوق الموازية، خاصة مع التغير السريع لسعر صرف العملات الأجنبية فى البنوك حاليًا والتى تصل لمستويات متقاربة أو أعلى من السوق الموازية.

وأضاف أن توقيت اتخاذ قرارى تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس مثالى، وسيقضى على السوق السوداء لأنها ستجذب السيولة الأجنبية إلى القنوات الرسمية وستقصى على المضاربة.

وتوقع فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، استمرار تحسن أسعار السندات المصرية بالخارج خلال الفترة المقبلة، لأن تحرير سعر الصرف من الخطوات الأساسية التى تعزز ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى ورؤيتهم للسوق.