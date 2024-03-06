البورصة تحقق قمة تاريخية جديدة وتقفز 5% بتداولات 5.6 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة اليوم الأربعاء، وسط مشتريات من المؤسسات المحلية بقيمة 408.9 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 32126 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.99% ليصل إلى 7529 نقطة.
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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.51% إلى مستوى 10694 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاع بنسبة 3.87% عند مستوى 39969 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 5.6 مليار جنيه، من خلال تداول 583.5 مليون سهم، بتنفيذ 131.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركة مقيدة، ارتفع فى منتصف الجلسة 83 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك بنسبة 14.4% ، و بنك كريدي اجريكول مصر بنسبة 14%.
وتراجعت أسعار 67 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا مصر للزيوت و الصابون بنحو 12.9%، وكونتكت المالية القابضة بنحو 10.5%، فيما لم تتغير أسعار 57 سهم، وسجل رأس المال السوقى 2.15 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والاجانب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 70.1 مليون جنيه و29.2 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.7% و3.3%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 99.3 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 90.91% على التوالي.
وسجل الأفراد 72.8% من التعاملات متجهين نحو الشراء ،حيث سجل المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 309 مليون جنيه، و78.3 مليون جنيه، بينما سجل الاجانب صافي شراء بقيمة 82 مليون جنيه على التوالى.
فيما سجلت المؤسسات 27.2% من التعاملات متجهين نحو البيع، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافي شراء بقيمة 408.9 مليون جنيه و8.2 مليون جنيه واتجهت المؤسسات الاجنبية إلى البيع بقيمة 32.1 مليون جنيه على التوالى.
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