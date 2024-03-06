البورصة تحقق قمة تاريخية جديدة وتقفز 5% بتداولات 5.6 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة اليوم الأربعاء، وسط مشتريات من المؤسسات المحلية بقيمة 408.9 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 32126 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.99% ليصل إلى 7529 نقطة.

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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.51% إلى مستوى 10694 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاع بنسبة 3.87% عند مستوى 39969 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 5.6 مليار جنيه، من خلال تداول 583.5 مليون سهم، بتنفيذ 131.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركة مقيدة، ارتفع فى منتصف الجلسة 83 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك بنسبة 14.4% ، و بنك كريدي اجريكول مصر بنسبة 14%.

وتراجعت أسعار 67 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا مصر للزيوت و الصابون بنحو 12.9%، وكونتكت المالية القابضة بنحو 10.5%، فيما لم تتغير أسعار 57 سهم، وسجل رأس المال السوقى 2.15 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والاجانب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 70.1 مليون جنيه و29.2 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.7% و3.3%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 99.3 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 90.91% على التوالي.

وسجل الأفراد 72.8% من التعاملات متجهين نحو الشراء ،حيث سجل المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 309 مليون جنيه، و78.3 مليون جنيه، بينما سجل الاجانب صافي شراء بقيمة 82 مليون جنيه على التوالى.

فيما سجلت المؤسسات 27.2% من التعاملات متجهين نحو البيع، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافي شراء بقيمة 408.9 مليون جنيه و8.2 مليون جنيه واتجهت المؤسسات الاجنبية إلى البيع بقيمة 32.1 مليون جنيه على التوالى.