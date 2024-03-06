مدبولي يؤكد اهتمام مصر بزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أرمينيا

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام مصر بزيادة حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أرمينيا، عبر الاستفادة من مكانة“يريفان” كعضو بالاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا.

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وأضاف أنه يقدر رغبة مصر وأرمينيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وإقامة الكثير من الشراكات بين رجال الأعمال من الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الصدد، توجه رئيس الوزراء بالشكر للجانب الأرمني على الاهتمام الذي أبداه بجولة المفاوضات الأولى التي عقدت في القاهرة عام 2019؛ لتوقيع اتفاق منطقة تجارة حرة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذه الجهود بهدف التوقيع على الاتفاق في أقرب وقت ممكن، لما يمثله من أهمية للجانب المصري تتمثل في فتح أسواق دول الاتحاد -وعلى رأسها أرمينيا- للصادرات المصرية.

وأشار إلي أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية.

كما أعرب مدبولي عن اهتمام مصر بعقد الجولة السادسة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة في أقرب وقت ممكن، وكذا عقد منتدى رجال الأعمال على هامش أعمال اللجنة.

واستعرض رئيس الوزراء التجربة المصرية والتطورات الكبيرة التي تشهدها مصر والخطوات التى تم اتخاذها على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي يُمكن أن يستفيد منها الجانب الأرمني من خلال تبادل الرؤى ونقل الخبرات، والانخراط في تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري أكبر.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأرمني، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر.

وأوضح أيضًا أن أرمينيا ستقدم كل الدعم للدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة“اليونيسكو” خلال الفترة 2025-2029.

وأعرب عن تطلعه لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي ستستضيفها القاهرة في أقرب فرصة، وبالتوازي مع انعقادها سيتم عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال من الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيسا وزراء مصر وأرمينيا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي ستستضيفها القاهرة، وأنهما سيتابعان أولا بأول نتائج هذه الترتيبات مع الوزراء المعنيين، وكذا الترتيب لعقد منتدى رجال الأعمال المشترك.