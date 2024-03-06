أمان تخطر عملائها بمراجعة العروض وخطط الأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أخطرت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي عملائها عبر رسالة نصية على التطبيق الإليكتروني بأنها تقوم حاليًا بمراجعة العروض والأسعار وفقًا للتغييرات الحالية، على أن تقوم بموافاة العملاء بالتغييرات.
وشهد اليوم الأربعاء قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة في اجتماع استثنائي مفاجئ، بالتزامن مع قيامه بتعويم سعر الصرف، ليشهد سعر الدولار في البنوك بالتعاملات الرسمية نحو 50 جنيه حاليًا.
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