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أمان تخطر عملائها بمراجعة العروض وخطط الأسعار

3/6/2024 6:50:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أخطرت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي عملائها عبر رسالة نصية على التطبيق الإليكتروني بأنها تقوم حاليًا بمراجعة العروض والأسعار وفقًا للتغييرات الحالية، على أن تقوم بموافاة العملاء بالتغييرات.

وشهد اليوم الأربعاء قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة في اجتماع استثنائي مفاجئ، بالتزامن مع قيامه بتعويم سعر الصرف، ليشهد سعر الدولار في البنوك بالتعاملات الرسمية نحو 50 جنيه حاليًا.

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