مجلس الوزراء يوافق على استيراد مليون طن سكر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت فى استيراده وزارة التموين بالفعل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء: المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق، للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير النقل فى المحافظات المختلفة.
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