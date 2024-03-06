مجلس الوزراء يوافق على استيراد مليون طن سكر

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت فى استيراده وزارة التموين بالفعل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء: المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق، للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير النقل فى المحافظات المختلفة.

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