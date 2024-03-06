فاليو تراجع خطط الأسعار وعروض العملاء بعد رفع الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) أخطرت منصة فاليو لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا- إحدى شركات مجموعة إي أف جى القابضة، أنها تجري حاليًا مراجعة جميع العروض التي تقدمها للعملاء، وخطط الأسعار بعد التغيرات الحالية.

وشهد اليوم الأربعاء قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة في اجتماع استثنائي مفاجئ، بالتزامن مع قيامه بتعويم سعر الصرف، ليشهد سعر الدولار في البنوك بالتعاملات الرسمية نحو 50 جنيه حاليًا.

موضوعات“أمان” تخطر عملائها بمراجعة العروض وخطط الأسعار البورصة تحقق قمة تاريخية جديدة وتقفز 5% بتداولات 5.6 مليار جنيه “إتش سي”: ارتفاع سعر الفائدة سيخفض من تقييم الشركات المدرجة بالبورصة