ارتفاع سعر الكاكاو يدفع صناع الشوكولا لتجربة وصفات جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) عمدت شركة“مارس” لتقليص حجم لوح شوكولا“جالاكسي” (Galaxy) الشهير في بريطانيا العام الماضي، فخفضت وزنه بقدر 10 جرامات وجددت غلافه دون أن تجلب الانتباه لذلك ودون أن تخفض سعره كذلك. ما فعلته لم يفاجئ تجار الكاكاو لكن زبائنها استغربوه.

يبدو أن الشركة التي مضى على تأسيسها 113 عاماً وتشتهر بأنواع شتى من الحلوى المغلفة بينها“تويكس” و”إم آند إمز”، قد اتبعت نهجاً تعرفه شركات الحلويات وهو السعي لبيع الناس قطعاً أصغر من الشوكولا حين ترتفع أسعار الكاكاو، فيما يبلغ الأمر ببعضها أن تنتج أصنافاً تخلو تماماً من الشوكولا.

موضوعاتالصين تكشف أهداف النمو لعام 2024 مع التركيز على التنمية عالية الجودة حذر هندي من شراء النفط الروسي وسط تشديد العقوبات الأمريكية تراجع الأسهم الصينية عند الإغلاق مع انخفاض معنويات المستثمرين

ارتفعت أسعار الكاكاو إلى مستويات قياسية، ولا يتوقع المنخرطون في السوق أي استقرار للأسعار على المدى القريب. جمحت الأسعار فيما يواجه أكبر منتجين للكاكاو في العالم في غرب أفريقيا موجات جفاف وآفات فضلاً عن مشكلات هيكلية قد تستمر لسنوات. بلغ متوسط العقود الآجلة المتداولة في نيويورك أقل بكثير من 3500 دولار للطن في الأعوام الممتدة بين ثمانينيات القرن العشرين وعام 2023. في 22 فبراير، تجاوزت العقود الآجلة لأسعار الكاكاو 6 آلاف دولار للطن لأول مرة، كما تنتشر مخاوف في السوق من استمرار ارتفاع أسعاره.

ارتفاع التكاليف

كتب متحدث باسم“مارس ريغلي” (Mars Wrigley) في بريطانيا في رسالة عبر البريد الإلكتروني:“لقد حاولنا باستمرار إيجاد طرق لاستيعاب التكاليف الصاعدة للمواد الخام والتشغيل... إن تقليص حجم منتجاتنا لم يكن قراراً اتخذناه على عجالة”.

حتى الآن، كانت الشركات تمرر التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. لكن لأن لا أحد يتقوت على الشوكولا كي يعيش، فإن كل زيادة أسعار تحمل خطراً على حجم المبيعات. لقد خلص استبيان من شركة“إن آي كيو” (NIQ) لمعلومات المستهلك في سبتمبر إلى أنه يُرجح أن يخفض المستهلكون إنفاقهم على الشوكولا والحلوى إن استمر التضخم، وهذه الفئة من المواد الاستهلاكية تلي الكحول والمكياج في هذا السياق.

قال بريان ماكيون، نائب الرئيس الأول للسياسة العامة في الرابطة الوطنية للحلوانيين، خلال مؤتمر“أسبوع الكاكاو” الذي أُقيم في أمستردام في أوائل فبراير:“في نهاية المطاف واستدلالاً بحصائل المبيعات، إن التكلفة هي ما يقود ويؤثر بالدرجة الأولى على قرار الشراء”.

نكهات أخرى

بما أن هامش رفع الأسعار محدود، تُقلص الشركات حجم منتجاتها وتستخدم الأتمتة لخفض تكاليف الإنتاج كما تروج لمنتجات تحتوي قدراً أقل من الكاكاو أو من النكهات الرئيسية الأخرى. طرحت شركة“نستله” (Nestlé) حديثاً في بريطانيا نكهة البندق في مجموعة شوكولا“آيرو” (Aero) تزن القطعة منها 36 غراماً، أي نحو ثلث وزن ألواح الشوكولاتة المنافسة بفضل الفقاعات الهوائية التي يوحي بها اسمها التجاري. أما في الولايات المتحدة التي تصنع شوكولا“كيت كات” فيها شركة“هيرشي” (Hershey)، فإن أحدث إضافة إلى تشكيلة النكهات الدائمة كانت“دونات مكسو بالشوكولا” وهو منتج تعمد فيه إلى غمس جزئي بالشوكولا بدل الكامل. هذا التخفيض جعل الشوكولا وزبدة الكاكاو في أسفل قائمة المكونات مقارنةً مع مكونات“كيت كات” الكلاسيكية.

يُعتبر التسويق الذي يركز على المنتجات المحشوة أو التي تحوي شوكولا أقل“مطروحاً بالتأكيد”، كما يقول بيلي روبرتس ، كبير الاقتصاديين في قسم الأغذية والمشروبات في“كو بنك” (CoBank)، وهو مصدر رئيسي للائتمان في قطاع الزراعة الأمريكي.

قال كما يقول كارل كواش (الحفيد)، رئيس قسم الوجبات الخفيفة والتغذية في“يورومونيتور إنترناشيونال” (Euromonitor International) إن أكثر من 40% من ألواح الشوكولاتة المصنعة التي تُباع في الولايات المتحدة اليوم بات محشواً بمكونات أخرى، سواء كان ذلك كراميل أو مكسرات أو فاكهة، أضاف:“تراجع هذا الاتجاه لفترة من الوقت، إلا أن السوق ستشهد مزيداً من هذه الابتكارات وسط ارتفاع أسعار الكاكاو وبحث المستهلكين عن لذيذ المأكولات”.

إيجاد بدائل

كان هذا التحول بكامله بيناً خلال مباريات“سوبر بول” التي شاهدها نحو 124 مليون متابع عبر البث التلفزيوني في فبراير. فبدل أن تروج شركات الحلويات العملاقة لمنتجات الشوكولا التقليدية الغنية بالكاكاو عبر الإعلانات التجارية التي تكلفها ملايين الدولارات في هذا المحفل، عرضت“مارس”“إم آند إمز” المحشوة بزبدة الفول السوداني وروجت و”هيرشي” حلوى“ريسز كب” تحوي مزيداً من الكراميل.

قال جيم ساليرا، المحلل لدى شركة“ستيفنز” (Stephens)، متطرقاً لإعلان“ريسز” المثير للانتباه في ترويج“كاراميل بيغ كوب” إن هذه الطريقة“الأنسب لهذه الشركات لدفع أكبر علامتها التجارية عبر الإعلانات الفعالة، مع ابتكار نكهة تستخدم مكونات أخرى غير الشوكولا.” رفضت“هيرشي” التعليق عن الأمر.

تُعتبر زبدة الكاكاو، التي تُنتج من طحن بذور الكاكاو، مكوناً رئيسياً في صناعة الشوكولا. إذ إن خُمس مكونات لوح الشوكولا بالحليب هو زبدة الكاكاو. لكن بعض الشركات المصنعة للمواد الغذائية تجد طرقاً لاستبدال زبدة الكاكاو في منتجاتها ببدائل أرخص مثل زيت النخيل. تُشير الشركة السويدية“إي إي كي” (AAK)، وهي تصنع بدائل زبدة الكاكاو، إلى أن ارتفاع سعر الكاكاو وزبدته قد دفع مزيداً من العملاء إلى إعادة التفكير في منتجاتها، رغم أن اتجاه الشركات إلى إنتاج ألواح الحلوى الأصغر حجماً قد خفف من تأثير ارتفاع الأسعار إلى حد ما.

مقاربة غير صحيحة

إن فاعلية التحول من زبدة الكاكاو إلى بدائل أخرى أكبر في حالة المنتجات التي تحتوي شوكولا من أنواع أدنى، مثل الطبقات الرقيقة التي تكسو ألواح الغرانولا والحشوات في منتجات المخابز، لكنها لا تفلح في ألواح الشوكولا التقليدية. لطالما كانت بدائل الكاكاو أكثر شيوعاً في البلدان الحارة، لأن نقطة ذوبان زبدة الكاكاو المنخفضة في تلك البلدان تسبب مشكلة.

تعليقاً على ذلك، قال مارك شنايدر، الرئيس التنفيذي لشركة“نستله” خلال مكالمة مع الصحفيين في 22 فبراير:“إن العبث بالوصفات والنكهات لمجرد ارتفاع أسعار الكاكاو في رأيي سيكون خطأً”، وإن الشركة قد تحتاج لتعديل استراتيجية التسويق أو دعم العلامة التجارية، لكن هذا“مجرد اختلاف آخر في تكلفة السلع يتعين علينا التعامل معه تكتيكياً”. على سبيل المثال، واجهت الصناعة مؤخراً ارتفاع أسعار السكر.

عادةً ما تستخدم شركات الشوكولا سوق العقود المستقبلية للتحوط من المخاطر، وتشتري عقوداً مستقبلية للكاكاو لمدد ثمانية إلى تسعة أشهر كحماية. بسبب ارتفاع الأسعار، خفضت بعض الشركات هذه الحماية إلى ستة أشهر في نهاية العام الماضي على أمل أن نتراجع الأسعار، إلا أنها واصلت ارتفاعها فأُجبرت هذه الشركات على العودة إلى السوق، وهي ما تزال محمية لمدة سبعة أو سبعة أشهر ونصف فقط، وفقاً لـ”ماريكس غروب” (Marex Group) لسمسرة السلع.

كما خفض محللون لدى“مورغان ستانلي” (Morgan Stanley) مؤخراً تصنيف سهم“هيرشي” وأشاروا إلى أن“فترة ارتفاع أسعار الكاكاو التي بدأت في منتصف 2023 قد تؤثر على الشركة في 2025”.

توسيع نطاق الأعمال

تشجع الأسعار المرتفعة الشركات على مواصلة تنويع منتجاتها بعيداً عن الشوكولا. قال نيك مودي، الرئيس المشارك في قسم الأبحاث المتعلقة بالاستهلاك ومبيعات التجزئة العالمية في“آر بي سي كابيتال ماركتس” (RBC Capital Markets):“تسعى هذه الشركات لتنويع منتجاتها بعيداً عن الشوكولا التقليدية لتشمل أنواعاً جديدة من الحلوى... بدأت جميع الشركات تفكر جدياً في كيفية تطوير وتوسيع نطاق أعمالها في هذا المجال نظراً إلى ما يحدث مع الشوكولا، وهي الفئة التي خضعت للضغط”.

كشفت“هيرشي” خلال المؤتمر السنوي لمجموعة محللي المستهلك الذي عُقد في نيويورك في بوكا راتون بفلوريدا، في أواخر فبراير، النقاب عن أحدث خططها للمستقبل. حيث تسعى الشركة، التي تصنع شوكولا“كيسيز” (Kisses) الشهيرة منذ أكثر من قرن ولا تزال تعتبر ألواح“ريسيز” أكبر علاماتها التجارية، إلى زيادة قدرتها على إنتاج حلوى المضغ بنسبة 50% في 2024. ستساعد هذه الدفعة“هيرشي” على“الوصول إلى مستهلكينا بطرق جديدة ومختلفة”، وفقاً لما قالته ميشيل باك، الرئيسة التنفيذية وهي تدعو نجم الدوري الأميركي للمحترفين السابق وشريكها الجديد في صناعة الحلوى شاكيل أونيل إلى المسرح.

قال أونيل عن الحلوى، مشيراً إلى مساهمته في تطويرها مع“هيرشي”:“عندما تُطرح هذه المنتجات في السوق، نريدك أن تشتريها، وأن تستثمر فيها، وأن تستمتع بتناولها... عند زيارتي مختبر فريق البحث والتطوير التابع للشركة التي تشتهر بصناعة الشوكولاتة، كنت أتناول هذه الحلوى طوال اليوم”.





المصدر: