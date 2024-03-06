قطاعي البنوك والبتروكيماويات الأكثر استفادة من تخفيض قيمة الجنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى اف اى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر مؤشر البورصة الرئيسي مستوى مقاومة عند 33 ألف نقطة فى حالة الاستقرار أعلى 31 ألف نقطة، بينما يشهد EGX70 EWI نمو أبطئ من الرئيسى.
وأوضح أن المؤشر الرئيسى ارتفع نتيجة الوزن النسبى لقطاعى البنوك والبتروكيماويات وهما الأكثر استفادة من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار نتيجة لمواردهم الدولارية، لكن القطاعات المدرجة بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل استفادة من الرئيسى.
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وتابع أن أسباب صعود البورصة خلال الفترة الماضية تتركز فى توقعات الأفراد لأرباح الشركات وتقييمها بسعر الدولار بالسوق الموازى، لكن مع تحريك سعر الجنيه اليوم، انعكس هذا الانخفاض على أرباح الشركات، كما سيقود السوق لتحقيق قمم جديدة.
وارتفعت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة اليوم الأربعاء، وسط مشتريات من المؤسسات المحلية بقيمة 408.9 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 32126 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.99% ليصل إلى 7529 نقطة.
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