قطاعي البنوك والبتروكيماويات الأكثر استفادة من تخفيض قيمة الجنيه

MENAFN - Al-Borsa News) توقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى اف اى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر مؤشر البورصة الرئيسي مستوى مقاومة عند 33 ألف نقطة فى حالة الاستقرار أعلى 31 ألف نقطة، بينما يشهد EGX70 EWI نمو أبطئ من الرئيسى.

وأوضح أن المؤشر الرئيسى ارتفع نتيجة الوزن النسبى لقطاعى البنوك والبتروكيماويات وهما الأكثر استفادة من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار نتيجة لمواردهم الدولارية، لكن القطاعات المدرجة بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل استفادة من الرئيسى.

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وتابع أن أسباب صعود البورصة خلال الفترة الماضية تتركز فى توقعات الأفراد لأرباح الشركات وتقييمها بسعر الدولار بالسوق الموازى، لكن مع تحريك سعر الجنيه اليوم، انعكس هذا الانخفاض على أرباح الشركات، كما سيقود السوق لتحقيق قمم جديدة.

وارتفعت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة اليوم الأربعاء، وسط مشتريات من المؤسسات المحلية بقيمة 408.9 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 32126 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.99% ليصل إلى 7529 نقطة.