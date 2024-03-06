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البنك المصرى الخليجى يعدل حدود استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج

3/6/2024 6:50:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت مصادر فى البنك المصرى الخليجى، إنه يجرى تعديل حدود استخدام جميع بطاقات الائتمان بالخارج لإتاحة حدود أكبر لعملائه.

ويعمل البنك على تطبيق تلك التعديلات لتتماشى يوميا مع الحدود المسموح بها.

موضوعات متعلقة البنك الزراعى: تدفقات العملات الأجنبية على القطاع المصرفى ستتزايد قطاعي البنوك والبتروكيماويات الأكثر استفادة من تخفيض قيمة الجنيه الدولار يرتفع إلى 50.4 جنيهًا للبيع فى التعاملات الرسمية بالبنوك

جاء ذلك بعد ساعات من رفع قياسى لأسعار الفائدة على الجنيه، وتحرير سعره فى مواجهة الدولار لأول مرة منذ نحو 14 شهرًا.

“عز العرب”: استعادة حدود بطاقات الائتمان قريبًا للاستخدام الدولى

وقال هشام عزب العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى ، إن الحدود الدولية لبطاقات الائتمان سيتم فتحها كخطوة أولى وسيتم مراجعة حدود بطاقات الخصم المباشر فى مرحلة لاحقة.

كانت البنوك قد فرضت قيودًا على استخدام البطاقات فى الخارج العام الماضى بعد رصد البنك المركزى تلاعبات من العملاء المسافرين الذين يستخدمونها للسحب فى الخارج بالأسعار الرسمية وبيع الحصيلة فى السوق المحلية بالأسعار غير الرسمية الأعلى.

ووصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنك المصرى الخليجى إلى 50.4 جنيه للبيع و50.3 للشراء، وفقا للموقع الرسمى للبنك.

وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى صباح اليوم، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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