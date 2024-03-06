البنك المصرى الخليجى يعدل حدود استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مصادر فى البنك المصرى الخليجى، إنه يجرى تعديل حدود استخدام جميع بطاقات الائتمان بالخارج لإتاحة حدود أكبر لعملائه.
ويعمل البنك على تطبيق تلك التعديلات لتتماشى يوميا مع الحدود المسموح بها.
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البنك الزراعى: تدفقات العملات الأجنبية على القطاع المصرفى ستتزايد قطاعي البنوك والبتروكيماويات الأكثر استفادة من تخفيض قيمة الجنيه الدولار يرتفع إلى 50.4 جنيهًا للبيع فى التعاملات الرسمية بالبنوك
جاء ذلك بعد ساعات من رفع قياسى لأسعار الفائدة على الجنيه، وتحرير سعره فى مواجهة الدولار لأول مرة منذ نحو 14 شهرًا. “عز العرب”: استعادة حدود بطاقات الائتمان قريبًا للاستخدام الدولى
وقال هشام عزب العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى ، إن الحدود الدولية لبطاقات الائتمان سيتم فتحها كخطوة أولى وسيتم مراجعة حدود بطاقات الخصم المباشر فى مرحلة لاحقة.
كانت البنوك قد فرضت قيودًا على استخدام البطاقات فى الخارج العام الماضى بعد رصد البنك المركزى تلاعبات من العملاء المسافرين الذين يستخدمونها للسحب فى الخارج بالأسعار الرسمية وبيع الحصيلة فى السوق المحلية بالأسعار غير الرسمية الأعلى.
ووصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنك المصرى الخليجى إلى 50.4 جنيه للبيع و50.3 للشراء، وفقا للموقع الرسمى للبنك.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى صباح اليوم، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
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