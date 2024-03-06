البنك الزراعى: تدفقات العملات الأجنبية على القطاع المصرفى ستتزايد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعى، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بشأن رفع أسعار الفائدة 6% وتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، سيقضى على السوق الموازية للعملات الأجنبية والمضاربات عليها.
وأضاف فاروق فى بيان، أن التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفى ستتزايد، ما ينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع تباطؤ معدلات التضخم، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
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وتوقع انعكاسات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلى ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
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