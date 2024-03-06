البنك الزراعى: تدفقات العملات الأجنبية على القطاع المصرفى ستتزايد

MENAFN - Al-Borsa News) قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعى، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بشأن رفع أسعار الفائدة 6% وتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، سيقضى على السوق الموازية للعملات الأجنبية والمضاربات عليها.

وأضاف فاروق فى بيان، أن التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفى ستتزايد، ما ينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع تباطؤ معدلات التضخم، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

موضوعاتالبنك المصرى الخليجى يعدل حدود استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج قطاعي البنوك والبتروكيماويات الأكثر استفادة من تخفيض قيمة الجنيه الدولار يرتفع إلى 50.4 جنيهًا للبيع فى التعاملات الرسمية بالبنوك

وتوقع انعكاسات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلى ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.