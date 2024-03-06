حقائق جديدة عن هرمونات التوتر أثناء الحمل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحقّق باحثون في معهد ماكس بلانك للطب النفسي في كيفية تأثير هرمونات التوتر على التطور المبكر لخلايا الدماغ في القشرة الدماغية للجنين، والقشرة هي المنطقة الحاسمة في الدماغ للتفكير.وتمكن الفريق من إثبات الروابط السببية بين هرمونات التوتر وتغير بنية الدماغ، والتي ترتبط بمستويات أعلى من التحصيل العلمي في وقت لاحق من الحياة.



وتعتبر مجموعة هرمونات الجلايكورتيكويد ضرورية لتنظيم عملية التمثيل الغذائي والاستجابة المناعية، وأيضاً لنمو الأعضاء مثل الدماغ والرئتين قبل الولادة.

وفي حالات الحمل المعرضة لخطر كبير للولادة المبكرة، يوصف هرمون الكورتيزول وهو أشهر هرمونات التوتر، من أجل المساعدة على نضوج رئتي الجنين.



ووفق "مديكال إكسبريس"، وجد الباحثون أن الجلايكورتيكويدات، عند وجودها في وقت مبكر من الحمل في الثلث الأول أو أوائل الثلث الثاني، تزيد من عدد نوع معين من خلايا الدماغ التي تتشكل في وقت مبكر من التطور. و"هذه الخلايا مهمة لنمو القشرة الدماغية".



وإلى جانب الأبحاث المختبرية على أعضاء بشرية، ووجد الباحثون أيضاً علاقات سببية مع تغير بنية الدماغ والتحصيل التعليمي العالي في وقت لاحق من الحياة. وتم دعم هذا الارتباط من خلال بيانات من دراسة تابعت النساء الحوامل وذرياتهن.



التوتر بين بداية ونهاية الحمل

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن وجود الجلوكورتيكويدات في وقت متأخر من الحمل، في الثلث الثالث، تسبب آثاراً ضارة على النسل بما في ذلك فقدان الاتصالات العصبية وزيادة خطر الإصابة باضطرابات نفسية في وقت لاحق من الحياة.



ولكن "تظهر الدراسة أن نفس الهرمونات عند وجودها في وقت مبكر من الحمل يمكن أن يكون لها تأثير معاكس".

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