اللاعب محمد كحلان فيصلاوي
التاريخ
3/6/2024 6:45:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أتم مجلس إدارة النادي الفيصلي ، الثلاثاء، إجراءات التعاقد مع اللاعب محمد كحلان، ليمثل الزعيم لموسم ونصف.
ملاعب
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