نقل مباراة شباب العقبة والجليل بدوري المحترفين إلى الزرقاء

نقل مباراة شباب العقبة والجليل بدوري المحترفين إلى الزرقاء
التاريخ
3/6/2024 6:45:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر اتحاد كرة القدم، نقل مباراة شباب العقبة والجليل، ضمن الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين والتي كانت مقررة عند السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب العقبة لتقام بنفس اليوم والتوقيت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
وجاء قرار نقل المباراة، بسبب عدم انتهاء أعمال عطاء تغيير أرضية الملعب.
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