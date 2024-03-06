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نقل مباراة شباب العقبة والجليل بدوري المحترفين إلى الزرقاء

3/6/2024 6:45:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر اتحاد كرة القدم، نقل مباراة شباب العقبة والجليل، ضمن الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين والتي كانت مقررة عند السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب العقبة لتقام بنفس اليوم والتوقيت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
وجاء قرار نقل المباراة، بسبب عدم انتهاء أعمال عطاء تغيير أرضية الملعب.

ملاعب

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