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تاليسكا يعلن نهاية موسمه الكروي

3/6/2024 6:45:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، البرازيلي أندرسون تاليسكا، الثلاثاء، عن انتهاء موسمه مع الفريق بسبب الإصابة.
وأكد تاليسكا (30 عامًا)، الذي انضم إلى النصر في عام 2021، عبر حسابه على منصة "إكس": "أتوجه إلى إيطاليا لمواجهة تحد جديد. سأبدأ رحلة التغلب على إصابة العضلة المستقيمة الفخذية".
وأرفق اللاعب السابق لفريق غوانغجو إيفرجراندي الصيني منشوره بصور يظهر فيها وهو يمشي على عكازات، قائلًا: "الإصابة جزء من الرياضة، لكن تصميمي أعظم! سأبدأ رحلة التعافي الآن، وأعدكم بالعودة أقوى في الموسم المقبل للمساهمة بشكل أكبر في نجاحات النصر. أعتمد على دعمكم في هذه الرحلة!".
وكان تاليسكا قد تعرض للإصابة في التدريبات الأخيرة قبل مباراة النصر مع العين الإماراتي (0-1) أمس الاثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. وقد استدعى المدرب البرتغالي لويس كاسترو السنغالي ساديو ماني لتعويض غياب المهاجم البرازيلي.
تعتبر إصابة تاليسكا خسارة كبيرة للنصر، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي، بفارق تسع نقاط عن الهلال.
ويحتل تاليسكا المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 16 هدفًا، بفارق ستة أهداف عن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وثلاثة أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ملاعب

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