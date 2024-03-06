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تعليق غامض من ناصر الخليفي على أنباء رحيل مبابي

3/6/2024 6:45:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على الأنباء مؤخرا حول اقتراب رحيل نجم الفريق كيليان مبابي نهاية الموسم الحالي 2023-2024.
وبلغ باريس سان جيرمان الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بفوز على مضيفه ريال سوسييداد 2-1 الثلاثاء، في إياب ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، تؤكد أن مبابي أبلغ إدارة النادي الفرنسي بقراره النهائي بمغادة سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي بشكل حر عقب نهاية عقده.
وقال ناصر الخليفي في تصريحات لقناة Canal+ Foot الفرنسية عقب مباراة اليوم: "إنريكي؟ لمدرب هو من يقرر ونحن خلفه، كل خيار فني وتكتيكي متروك له".
وأضاف: "مبابي؟ إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن الفريق بأكمله لعب بشكل جيد للغاية اليوم، لقد سجل هدفين بالنسبة لي إنه الأفضل".
وختم الخليفي حديثه قائلا: "لا أستطيع تأكيد رحيل كيليان مبابي، فالنادي دائما هو من يوصل كل ما يتعلق بنا، إنه متعاقد هنا ولكننا نبني شيئا للمستقبل".
ولم تكشف التقارير الصحفية عن وجهة مبابي المقبلة عقب مغادرة باريس سان جيرمان، ولكن بالطبع الجميع أكد أن الأقرب بقوة كبيرة جدا هو انضمامه إلى ريال مدريد.
ويواجه باريس سان جيرمان، منافسه ريمس، الأحد المقبل 10 مارس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ملاعب

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