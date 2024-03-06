باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يتأهلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بفوز الأول على مضيفه ريال سوسييداد 2-1 والثاني على ضيفه لاتسيو 3-0 الثلاثاء في إياب ثمن النهائي.وأحرز النجم كيليان مبابي هدفي سان جيرمان في الدقيقتين 15 و56، رافعا رصيده الى ستة أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين هذا الموسم، وإلى 46 هدفا في المسابقة القارية، فيما سجل ميكل ميرينو الهدف الوحيد لسوسييداد (89).



وكان مبابي، سجل الهدف الأول في الثنائية النظيفة التي حسم بها النادي الباريسي مباراة الذهاب أمام ريال سوسييداد قبل ثلاثة أسابيع.

في المباراة الثانية، سجل هاري كين (في الدقيقتين 39 و66)، وتوماس مولر (45+2) أهداف البايرن حامل لقب المسابقة القارية ست مرات آخرها عام 2020.

وبهذا الفوز، عوض البايرن خسارته ذهابا أمام لاتسيو بهدف دون رد ليحجز مقعده في ربع النهائي.

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