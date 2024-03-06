السويد على موعد مع الناتو في 11 مارس الجاري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام بأن السويد ستصبح رسميا العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الـ11 من مارس الجاري.
أفادت بذلك قناة TV4 Nyheterna، التي ذكرت أنه سيتم رفع العلم السويدي في مقر "الناتو" ببروكسل بعد ظهر يوم الاثنين 11 مارس الجاري، وسيكون هذا بمثابة بداية عضوية السويد في "الناتو".
وبحسب القناة فإن رئيس الوزراء أولف كريسترسون والقائد العام للقوات المسلحة في البلاد ميكائيل بودين سيحضران حفل التوقيع على انضمام السويد إلى التحالف.
RT
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