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السويد على موعد مع الناتو في 11 مارس الجاري

3/6/2024 6:45:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام بأن السويد ستصبح رسميا العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الـ11 من مارس الجاري.


أفادت بذلك قناة TV4 Nyheterna، التي ذكرت أنه سيتم رفع العلم السويدي في مقر "الناتو" ببروكسل بعد ظهر يوم الاثنين 11 مارس الجاري، وسيكون هذا بمثابة بداية عضوية السويد في "الناتو".
وبحسب القناة فإن رئيس الوزراء أولف كريسترسون والقائد العام للقوات المسلحة في البلاد ميكائيل بودين سيحضران حفل التوقيع على انضمام السويد إلى التحالف.

RT

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