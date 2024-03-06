دراسة: مكملات الألياف تعزز وظائف المخ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون في جامعة كينغز كوليدج بلندن أن مكملات الألياف النباتية اليومية تعزز وظائف المخ، خلال 12 أسبوعاً فقط.
وبحسب "ستادي فايندز"، شمل البحث 72 فرداً (36 توأماً)، تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
وتحقق الباحثون مما إذا كان المكمل الغذائي اليومي غير المكلف للبريبايوتك يمكن أن يحسن كلاً من وظائف المخ وقوة العضلات عند دمجه مع تمارين المقاومة والبروتين الغذائي.
وفي حين أن مكملات الألياف النباتية (البريبايوتيك) لم تحسن بشكل كبير قوة العضلات، إلا أنها أدت إلى تحسينات ملحوظة في الوظيفة الإدراكية.
وهذه النتيجة مثيرة بشكل خاص، لأنها تشير إلى أن التدخلات الصحية في القناة الهضمية يمكن أن تكون وسيلة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لمكافحة التدهور المعرفي، وهو مصدر قلق مع تزايد شيخوخة السكان عالمياً.
ويرتبط تناول الألياف بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وإدارة الوزن بشكل أفضل.
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