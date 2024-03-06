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دراسة: مكملات الألياف تعزز وظائف المخ

3/6/2024 6:45:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون في جامعة كينغز كوليدج بلندن أن مكملات الألياف النباتية اليومية تعزز وظائف المخ، خلال 12 أسبوعاً فقط.
وبحسب "ستادي فايندز"، شمل البحث 72 فرداً (36 توأماً)، تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
وتحقق الباحثون مما إذا كان المكمل الغذائي اليومي غير المكلف للبريبايوتك يمكن أن يحسن كلاً من وظائف المخ وقوة العضلات عند دمجه مع تمارين المقاومة والبروتين الغذائي.
وفي حين أن مكملات الألياف النباتية (البريبايوتيك) لم تحسن بشكل كبير قوة العضلات، إلا أنها أدت إلى تحسينات ملحوظة في الوظيفة الإدراكية.
وهذه النتيجة مثيرة بشكل خاص، لأنها تشير إلى أن التدخلات الصحية في القناة الهضمية يمكن أن تكون وسيلة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لمكافحة التدهور المعرفي، وهو مصدر قلق مع تزايد شيخوخة السكان عالمياً.
ويرتبط تناول الألياف بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وإدارة الوزن بشكل أفضل.

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