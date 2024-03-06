Wednesday, 06 March 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصفدي ينقل رسالة خطية من الملك إلى سلطان عُمان

3/6/2024 6:44:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان، اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل رسالة خطية من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جلالته.


وتناولت الرسالة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وتضمنت دعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني لجلالة السلطان هيثم بن طارق قبلها جلالته.


ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والعافية وللشعب العُماني الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء.


وحمّل جلالة السلطان هيثم بن طارق، الصفدي، تحياته لجلالة الملك عبدالله الثاني وتمنياته بالمزيد من التقدم والإنجاز للمملكة في ظل قيادة جلالته.


كما نقل الصفدي حرص جلالة الملك على زيادة التعاون في جميع المجالات، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية ويخدم مصالح البلدين الشقيقين، وعلى استمرار التنسيق والتشاور حول سبل وقف الأوضاع الكارثية في غزة، وفي جهود التوصل لوقف دائم وفوري لإطلاق النار.


وجرى، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، التأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.


كما جرى بحث الجهود المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي عل قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف إلى جميع أنحاء القطاع.


MENAFN06032024000208011052ID1107942201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث