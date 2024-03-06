Wednesday, 06 March 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


20 موظفاً جديداً في سلطة العقبة الخاصة يؤدون القسم القانوني

3/6/2024 6:44:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى اليوم الأربعاء في دار السلطة 20 موظفاً وموظفة القَسم القانونيّ أمام المفوض الماليّ والإداري الدكتور علي البياضي العجارمة وبحضور مدير الموارد البشرية جمال المعايطة بعد تعيينهم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .
وأكد العجارمة خلال لقائه الموظفين أهمية العمل بأمانة وإخلاص والحفاظ على ممتلكات الدولة والقيام بالمهام الوظيفية والواجبات بتجرد دون أي تمييز بين متلقي الخدمة وأن يكون الوازع الوحيد في أداء الخدمة الضمير والانتماء للوظيفة والوطن .

وقال العجارمة إن السلطة تسعى لتنفيذ الرؤية الملكية السامية لتكون العقبة مقصداً سياحياً عالمياً وبوابة للتجارة والاستثمار، وانموذجا للتنمية المستدامة مشيراً إلى أن أمام موظفي السلطة تحدٍّ مستمر في إيصال الخدمة الأمثل للمواطنين والعمل بروح الفريق الواحد على إنجاز الأعمال الموكولة لكل موظف .













MENAFN06032024000208011052ID1107942199

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث