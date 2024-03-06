20 موظفاً جديداً في سلطة العقبة الخاصة يؤدون القسم القانوني

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى اليوم الأربعاء في دار السلطة 20 موظفاً وموظفة القَسم القانونيّ أمام المفوض الماليّ والإداري الدكتور علي البياضي العجارمة وبحضور مدير الموارد البشرية جمال المعايطة بعد تعيينهم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .
وأكد العجارمة خلال لقائه الموظفين أهمية العمل بأمانة وإخلاص والحفاظ على ممتلكات الدولة والقيام بالمهام الوظيفية والواجبات بتجرد دون أي تمييز بين متلقي الخدمة وأن يكون الوازع الوحيد في أداء الخدمة الضمير والانتماء للوظيفة والوطن .
وقال العجارمة إن السلطة تسعى لتنفيذ الرؤية الملكية السامية لتكون العقبة مقصداً سياحياً عالمياً وبوابة للتجارة والاستثمار، وانموذجا للتنمية المستدامة مشيراً إلى أن أمام موظفي السلطة تحدٍّ مستمر في إيصال الخدمة الأمثل للمواطنين والعمل بروح الفريق الواحد على إنجاز الأعمال الموكولة لكل موظف .
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