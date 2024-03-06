نساء بغزة يصفن ظروف الحمل والولادة بأنها أسوأ من جهنم

MENAFN - Amman Net) اضطرت أسماء أحمد إلى النزوح عن منزلها في شمال قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي قبل أن تنجب طفلها في منتصف الليل في مدرسة إيواء في مدينة غزة حيث لا يتوافر التيار الكهربائي.وتواجه النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، ظروفا إنسانية صعبة، في ما يتعلق بالحمل والولادة، في ظل انعدام الطعام والشراب، والرعاية الصحية المناسبة، نتيجة العدوان الوحشي الذي يشنه الاحتلال على القطاع ويدمر كل مناحي الحياة.وتروي أسماء أحمد من غزة، مأساتها عند إنجاب طفلها، في مدرسة للإيواء في مدينة غزة، بدون كهرباء، وقطع الحبل السري للطفل، بواسطة مقص عادي، وخوفها من فقدان حياته بسبب الظروف الصعبة.وتقول الممرضة التي ساعدتها براء جابر بدورها: "الوقت كان متأخرا جدا، كان الاحتلال يقصف أي شخص يتحرك... لم نستطع نقلها إلى المستشفى".وتقدر منظمة الصحة العالمية، وجود نحو 52 ألف امرأة حامل، في قطاع غزة، معرضات للخطر، بسبب تدمير الاحتلال النظام الصحي.ولا تقتصر المخاوف على الولادة نفسها بل تتعداها إلى تحديات عدة مثل إبقاء الأطفال على قيد الحياة في ظل الحرمان من المواد الأساسية كالماء والغذاء.وتثير الظروف الكارثية والموت المنتشر في كل مكان الخوف في نفوس النسوة الحوامل.. وبينهن الفلسطينية ملاك شبات.لجأت شبات إلى مدينة رفح في جنوب قطاع غزة بعدما نزحت مرات عدة من منطقة إلى أخرى هربا من الغارات الجوية الإسرائيلية.وتقول شبات التي يقترب موعد وضعها وتعيش في خيمة: "أنا خائفة جدا من الولادة في هذا المكان".ويقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إن 62 حزمة مساعدات من المواد الخاصة بحالات الولادة تنتظر السماح لها بالدخول عبر معبر رفح.

ووصلت سماح الحلو إلى رفح في الشهر الأخير من حملها وكافحت لتحصل على الرعاية التي تحتاجها.

وأشارت: "قالوا سأحتاج إلى عملية جراحية بسيطة أثناء الولادة. تأخرت الجراحة أسبوعين إذ لم يكن هناك أطباء ولا أسرة ولا غرف عمليات".

لاحقا، وضعت الحلو طفلها محمد لكنها لم تستطع البقاء في المستشفى، إذ سرحها الأطباء مع طفلها لوجود حالات ولادة طارئة ولا مكان للجميع.

وتقول: "عدت إلى الخيمة في منطقة المواصي في رفح. كان البرد شديدا وكانت لدي آلام شديدة أيضا، شعرت أني سأفقد ابني".

وتضيف: "حياتنا هنا في الخيمة قاسية وأسوأ من جهنم".

وقال الطبيب الفرنسي رافاييل بيتي الذي كان يقوم بمهمة في جنوب قطاع غزة، إن هذا الخروج السريع من المستشفى أمر روتيني.

واضطرت نساء أخريات إلى الولادة في المستشفيات أو الشوارع على الأرض.

ولا يقتصر الخطر على النساء اللواتي اقترب موعد وضعهن بل إن جميع النساء الحوامل معرضات للخطر بسبب نقص الغذاء في وقت الحرب.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير الشهر الماضي إن انتشار المراحيض والحمامات غير الصحية يؤدي إلى التهابات المسالك البولية الخطرة على نطاق واسع.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن 95 في المئة من النساء الحوامل أو المرضعات يواجهن نقصا غذائيا حادا.

منذ اندلاع الحرب، تعاني رؤى السنداوي الحامل بثلاثة توائم من الدوار بسبب تناولها طعاما معلبا يؤثر على امتصاص الحديد، وفقا لطبيبها.

وتقول السنداوي (20 عاما): "اضطررت إلى اللجوء إلى التكايا التي توزع الطعام.. يوفرون فاصوليا، وعدسا، ومعكرونة".

وتضيف: "استطعت أكل هذا الطعام لمدة أسبوع لكن بعدها لم تعد معدتي تحتمل.. تعبت".

وتقول ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأراضي الفلسطينية دومينيك ألن: "هناك العديد من الأزمات في المنطقة التي تعتبر كارثية بالنسبة للنساء الحوامل".

وتضيف أنه بسبب الكثافة السكانية في غزة وغياب أماكن آمنة، فإن الوضع "أسوأ من كل كوابيسنا".