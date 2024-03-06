الفراية: الشاحنات العابرة لجسر الملك الحسين أقل مما كانت عليه قبل الحرب

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- Amman Net)
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وزير الداخلية مازن الفراية يؤكد تراجع عدد الشاحنات التي تعبر جسر الملك الحسين الى الاراضي الفلسطينية عما كانت عليه قبل بدء الحرب على غزة.
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الفراية: الشاحنات العابرة لجسر الملك الحسين أقل مما كانت عليه قبل الحرب 03/06/2024 - 13:51 عمان ن
أكد وزير الداخلية مازن الفراية تراجع عدد الشاحنات التي تعبر جسر الملك الحسين الى الاراضي الفلسطينية عما كانت عليه قبل بدء الحرب على غزة.
وقال الفراية في إطار نفيه لوجود جسر بري لنقل البضائع الى الاحتلال الاسرائيلي، إن الاحصاءات كشفت أن عدد الشاحنات التي تعبر جسر الملك الحسين يوميا أقل من عددها قبل الحرب.
وأضاف خلال محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية، أن لا جسر بريا لنقل البضائع بين الأردن واسرائيل.
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