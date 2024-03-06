الفراية: الشاحنات العابرة لجسر الملك الحسين أقل مما كانت عليه قبل الحرب 03/06/2024 - 13:51 عمان ن

أكد وزير الداخلية مازن الفراية تراجع عدد الشاحنات التي تعبر جسر الملك الحسين الى الاراضي الفلسطينية عما كانت عليه قبل بدء الحرب على غزة.

وقال الفراية في إطار نفيه لوجود جسر بري لنقل البضائع الى الاحتلال الاسرائيلي، إن الاحصاءات كشفت أن عدد الشاحنات التي تعبر جسر الملك الحسين يوميا أقل من عددها قبل الحرب.

وأضاف خلال محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية، أن لا جسر بريا لنقل البضائع بين الأردن واسرائيل.

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