الفراية: 190% نسبة الإشغال بالسجون الأردنية 03/06/2024 - 13:53 عمان ن

قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إن السجون في المملكة تضم 23 ألف نزيل، بينما الطاقة الاستيعابية لها تبلغ 13350 نزيلا، بنسبة اشغال تصل لـ190 %.

وأضاف الفراية خلال محاضرة في جمعية الشؤون الدولية: ان نسبة الزيادة في قضايا تعاطي المخدرات وصلت لـ24 % خلال الشهرين الماضيين، في حين وصلت نسبة الزيادة في قضايا الترويج إلى 32%.

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