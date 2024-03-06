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الفراية: 190% نسبة الإشغال بالسجون الأردنية

3/6/2024 6:44:50 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • وزارة التربية والتعليم تحدد دوام المدارس الخاصة في رمضان من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا
  • وزير الداخلية مازن الفراية يؤكد تراجع عدد الشاحنات التي تعبر جسر الملك الحسين الى الاراضي الفلسطينية عما كانت عليه قبل بدء الحرب على غزة.
  • وصول 12 شاحنة مساعدات ترافق مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/2 في الضفة الغربية المحتلة مساء أمس.
  • حركة حماس، تؤكد أنها ستواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومصالحه
  • الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية
  • برنامَج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية، يعلن فشل محاولته لاستئناف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي صار على شفَا المجاعة
  • تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة.
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    الفراية: 190% نسبة الإشغال بالسجون الأردنية 03/06/2024 - 13:53 عمان ن

    قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إن السجون في المملكة تضم 23 ألف نزيل، بينما الطاقة الاستيعابية لها تبلغ 13350 نزيلا، بنسبة اشغال تصل لـ190 %.

    وأضاف الفراية خلال محاضرة في جمعية الشؤون الدولية: ان نسبة الزيادة في قضايا تعاطي المخدرات وصلت لـ24 % خلال الشهرين الماضيين، في حين وصلت نسبة الزيادة في قضايا الترويج إلى 32%.

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