الفراية: 190% نسبة الإشغال بالسجون الأردنية

(MENAFN
- Amman Net)
وزارة التربية والتعليم تحدد دوام المدارس الخاصة في رمضان من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا
وزير الداخلية مازن الفراية يؤكد تراجع عدد الشاحنات التي تعبر جسر الملك الحسين الى الاراضي الفلسطينية عما كانت عليه قبل بدء الحرب على غزة.
وصول 12 شاحنة مساعدات ترافق مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/2 في الضفة الغربية المحتلة مساء أمس.
حركة حماس، تؤكد أنها ستواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومصالحه
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية
برنامَج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية، يعلن فشل محاولته لاستئناف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي صار على شفَا المجاعة
تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة.
× أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
الفراية: 190% نسبة الإشغال بالسجون الأردنية 03/06/2024 - 13:53 عمان ن
قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إن السجون في المملكة تضم 23 ألف نزيل، بينما الطاقة الاستيعابية لها تبلغ 13350 نزيلا، بنسبة اشغال تصل لـ190 %.
وأضاف الفراية خلال محاضرة في جمعية الشؤون الدولية: ان نسبة الزيادة في قضايا تعاطي المخدرات وصلت لـ24 % خلال الشهرين الماضيين، في حين وصلت نسبة الزيادة في قضايا الترويج إلى 32%.
أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad
MENAFN06032024000209011053ID1107942196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.