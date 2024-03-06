وزيرة شؤون المرأة تشارك في أعمال الطاولة المستديرة أصوات النساء العربيات من أجل غزة في عمان

MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN- شاركت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد في أعمال الطاولة المستديرة "أصوات النساء العربيات من أجل غزة"، والتي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية بمشاركة برلمانيات من الأردن ودول عربية.

وتطرقت حمد في كلمتها إلى المستجدات الميدانية مع استمرار إسرائيل في الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع، والتعذيب، ومحاولات التهجير القسري تحت وطأة النيران في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومديـنة القدس، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة وفقد أكثر من (110.000) من أبناء شعبنا ما بين شهيد وجـريح، مـنهم 70% من النساء والفتيات والأطفال.





وأضافت: كلنا شاهد مجزرة شارع الرشيد، لقد اختلطـت الدمـاء بالطحين، حيث ارتقى ما يزيد على 150 شهيداً حُملوا جميعاً في الأكياس أشلاءً ممزقة، الكرامة الإنسانية اليوم مهدورة، والصدمات النفسية شديدة، وفاقدو الرعاية الأُسرية لم يتبقَّ لهم إلا الذكريات، ويواجهون مصيراً مجهولاً، ولا مأوى إلا فوق الردم".

وأشارت حمد إلى أن ما يحدث في السجون الإسرائيلية، هو معـركة شرسة تهدد أرواح آلاف المعتقلات والمعتقلين، والتقـارير الصادرة عن الأجهزة واللجان الدولية المعنية بالعنف الجنسي، أظهرت بوضوح انحطاط إسـرائيل في تعاملها مع الحركة الأسيرة وعلى وجه الخصوص مع المعتقلات ممن تعرضن للتنكيل، والتعذيب، والتهديد بالاغتصاب، والتحرش الجنسي، والمعاملة القاسية غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.





وثمّنت مواقف الأردن، قيادة وحكومة وشعباً، في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، والجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما طالبت الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي بالعمـل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتوجيه البرامج الإغاثية والاقتصادية لدعم خطط إعادة التعافي.

وأبدت حمد، تطلعها إلى دور البرلمانـــــــات العربية، والائتـــــــلاف، في إعلاء صوت النساء والفتيات الفلسطينيات، وحشد المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية في كل المحافل والمستويات، ما يحد من إفلات إسرائيل من المساءلة والمحاسبة، ويدعم فرص إنقاذ الحيـاة، كما يجب الضغط على الحكومات لترجمة التزاماتها تجاهنا إلى أفعال، وتعميم حملة المقاطعة: (BDS)، وحث المجموعات العربية والدولية على إصدار قرار لاحق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم: (1325) خاص بالمرأة الرازحة تحت الاحتلال، لتشجيع نفاذ أجندة المرأة، الأمن، والسلام، في الأرض الفلسطينية المحتلة.





ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، مواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، الداعمة والمساندة لقطاع غزة، مشيرة إلى الجهود الجبارة التي تُبذل لوقف العدوان على القطاع.

ولفتت إلى أن "العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة، الذي يأتي هذا العام مختلفاً بسبب الاعتداءات الغاشمة التي تُرتكب بحق أهلنا في غزة، الذين يشكل الأطفال والنساء أغلب ضحاياها، وفي ظل الحصار الجائر، ونقص الغذاء والدواء والنزوح".





وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، من خلال ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية، بالعمل من أجل إيقاف هذه الحرب والمجازر والإبادة الجماعية، ودعمهن كعربيات لصمود النساء والأطفال والمدنيين في فلسطين وخاصة قطاع غزة.