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الخارجية: الاحتلال يحاول تفريغ شمال قطاع غزة عبر تصعيد القصف وتعميق المجاعة وخلق الفتن والفوضى

3/6/2024 6:44:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن ما يزيد على 500 ألف مواطن يعيشون في شمال قطاع غزة ما زالوا يتعرضون لأبشع أشكال الإبادة الجماعية.

وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن المواطنين في شمال القطاع يتعرضون للقتل بالقصف والتدمير، والموت بالمجاعة، وحرب الفوضى التي تفرضها قوات الاحتلال على حياتهم في محاولة لضرب ما تبقّى من النسيج الاجتماعي في صفوف المدنيين، ولدفعهم إلى النزوح باتجاه وسط وجنوب القطاع ليواجهوا المصير نفسه.

وحذرت الوزارة، من مخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى فرض أجندتها على المجتمع الدولي، من خلال تعميق الكارثة الإنسانية ومنع إدخال المساعدات خاصة إلى شمال القطاع، وهجومها المتعمد على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومحاولة إضعافها وضرب شرعيتها بطرق وأشكال مختلفة، وفي مقدمتها تكريس الاحتلال لقطاع غزة بحجج أمنية واهية وفصله عن الضفة لضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.

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