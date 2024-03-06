عضو كنيست يهاجم قرارات نتنياهو بتقليص القيود على المصلين في الأقصى خلال رمضان

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال عضو الكنيست يتسحاق كروزر من كتلة "عوتسماه يهوديت" إن هناك اعتراضات على تقليص القيود المفروضة على المصلين في المسجد الأقصى المبارك والتي اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفًا، "بالطبع لدينا اعتراضات ومن لم يستيقظ في السابع من أكتوبر عليه أن يستيقظ الآن".

وتابع وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية: "أعتقد أن من وافق مساء أمس على دخول عشرة آلاف فلسطيني إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، يواجه مشكلة خطيرة للغاية تتمثل في عدم فهم الواقع، إننا نرى ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عندما نظر العالم إلى هؤلاء المسؤولين الأمنيين الكبار الذين نصحوا الحكومة بالسماح لمزيد من الفلسطينيين، والمزيد من العمال من قطاع غزة إلى المستوطنات المحيطة، وذلك فقط إذا استسلمنا لتهديداتهم، فقط إذا "نحن نعطي المزيد من المال، ثم سيأتي السلام والهدوء إلى مناطقنا. لقد رأينا كيف يحطمنا - من لم يستيقظ في السابع من أكتوبر فهو في ورطة خطيرة".

وأردفت الصحيفة أنه، "عندما سئل عما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المسؤول، أجاب: "هناك فرق بين المسؤولية والذنب، لكن رئيس الوزراء يجلس في نهاية الهرم وهو المسؤول، لذلك، عندما تكون لدينا اعتراضات وادعاءات بشأن طريقة عمل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وطريقة عمله أيضًا تجاه حزب الله في لبنان، فمن المؤكد أن لدينا اعتراضات على من يجلس في الحكومة".

وأضاف، "لدينا اعتراضات قوية جدا على الحكومة المصغرة. وحتى في العملية في قطاع غزة، لدينا اعتراضات قوية جدا على طريقة احتواء واستخدام الأدوات المتاحة لهذه الحكومة".