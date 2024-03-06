عضو كنيست يهاجم قرارات نتنياهو بتقليص القيود على المصلين في الأقصى خلال رمضان

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- قال عضو الكنيست يتسحاق كروزر من كتلة "عوتسماه يهوديت" إن هناك اعتراضات على تقليص القيود المفروضة على المصلين في المسجد الأقصى المبارك والتي اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفًا، "بالطبع لدينا اعتراضات ومن لم يستيقظ في السابع من أكتوبر عليه أن يستيقظ الآن".
وتابع وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية: "أعتقد أن من وافق مساء أمس على دخول عشرة آلاف فلسطيني إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، يواجه مشكلة خطيرة للغاية تتمثل في عدم فهم الواقع، إننا نرى ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عندما نظر العالم إلى هؤلاء المسؤولين الأمنيين الكبار الذين نصحوا الحكومة بالسماح لمزيد من الفلسطينيين، والمزيد من العمال من قطاع غزة إلى المستوطنات المحيطة، وذلك فقط إذا استسلمنا لتهديداتهم، فقط إذا "نحن نعطي المزيد من المال، ثم سيأتي السلام والهدوء إلى مناطقنا. لقد رأينا كيف يحطمنا - من لم يستيقظ في السابع من أكتوبر فهو في ورطة خطيرة".
وأردفت الصحيفة أنه، "عندما سئل عما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المسؤول، أجاب: "هناك فرق بين المسؤولية والذنب، لكن رئيس الوزراء يجلس في نهاية الهرم وهو المسؤول، لذلك، عندما تكون لدينا اعتراضات وادعاءات بشأن طريقة عمل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وطريقة عمله أيضًا تجاه حزب الله في لبنان، فمن المؤكد أن لدينا اعتراضات على من يجلس في الحكومة".
وأضاف، "لدينا اعتراضات قوية جدا على الحكومة المصغرة. وحتى في العملية في قطاع غزة، لدينا اعتراضات قوية جدا على طريقة احتواء واستخدام الأدوات المتاحة لهذه الحكومة".
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