إسرائيل تصدّق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- صدّقت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك:“قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي”.
وأضافت في منشور على منصة“إكس”:“سنبني وطننا لأن لدينا هذه الأرض ستبنى بلادنا رغم كل دمارنا، سنبني وطننا بقوة إرادتنا”.
كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرار بناء 3500 وحدة استيطانية عبر منشور على منصة“إكس”.
وقال:“مستمرون في بناء الوطن! 18515 ترخيص بناء خلال عام في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، علما أن الحكومة الحالية شُكلت قبل 15 شهرا.
وأضاف سموتريتش وهو زعيم حزب“الصهيونية الدينية” اليميني:“إلى جانب تراخيص البناء، نقوم باستثمار ضخم في تطوير البنية التحتية للنقل والتوظيف ونوعية الحياة”.
وتابع سموتريتش، وهو أيضا وزير في المجلس الحربي:“الأعداء يحاولون إيذاءنا وإضعافنا، لكننا سنواصل البناء في هذا البلد”.
وكانت القناة“13” الإسرائيلية أشارت إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صدّق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن القرار يشمل إقامة الوحدات الاستيطانية في مستوطنات“معاليه أدوميم” و”كيدار”، شرق القدس، و”إفرات”، جنوب القدس.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية دعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
(الأناضول)
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