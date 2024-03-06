إسرائيل تصدّق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- صدّقت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك:“قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي”.

وأضافت في منشور على منصة“إكس”:“سنبني وطننا لأن لدينا هذه الأرض ستبنى بلادنا رغم كل دمارنا، سنبني وطننا بقوة إرادتنا”.

كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرار بناء 3500 وحدة استيطانية عبر منشور على منصة“إكس”.

وقال:“مستمرون في بناء الوطن! 18515 ترخيص بناء خلال عام في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، علما أن الحكومة الحالية شُكلت قبل 15 شهرا.

وأضاف سموتريتش وهو زعيم حزب“الصهيونية الدينية” اليميني:“إلى جانب تراخيص البناء، نقوم باستثمار ضخم في تطوير البنية التحتية للنقل والتوظيف ونوعية الحياة”.

وتابع سموتريتش، وهو أيضا وزير في المجلس الحربي:“الأعداء يحاولون إيذاءنا وإضعافنا، لكننا سنواصل البناء في هذا البلد”.

وكانت القناة“13” الإسرائيلية أشارت إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صدّق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن القرار يشمل إقامة الوحدات الاستيطانية في مستوطنات“معاليه أدوميم” و”كيدار”، شرق القدس، و”إفرات”، جنوب القدس.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية دعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

(الأناضول)