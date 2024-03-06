عشائر غزة ترفض التعاطي مع“خطة نتنياهو”: إشاعات هدفها إحداث الفوضى في الشارع الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- رفضا لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخاصة بشكل الإدارة في قطاع غزة، أعلنت العشائر الفلسطينية رفضها هذه الخطة، التي تشمل توليها إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.

ونفت شخصيات عشائرية ما روّجه الإعلام العبري خلال اليومين الماضيين، عن وجود اتصالات جرت مع بعض منهم لإدارة قطاع غزة.

وأكد أحد وجهاء العشائر لـ”القدس العربي”، أن ذلك يأتي في سياق الإشاعات التي تريد حكومة الاحتلال بثها في الشارع الفلسطيني، من أجل إحداث الفوضى.

وأشار إلى أن هذه الإشاعات ومن قبلها“خطة نتنياهو” تهدف إلى“ضرب التمثيل الفلسطيني”، لافتا إلى أن هناك جهات رسمية فلسطينية مختصة، هي من تسطيع إدارة قطاع غزة، مشددا في ذات الوقت على أن الأوضاع الحالية تدفع باتجاه إتمام الوحدة الوطنية كاملة، ما يمكّن من توحيد عمل كل المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت قيادة حكومة واحدة.

هذا وقد أكدت العشائر الفلسطينية في بيان أصدرته، رفضها لـ”خطة نتنياهو” التي تهدف إلى تشكيل إدارة مدنية في قطاع غزة، تقوم عليها العشائر والوجهاء، وذلك ضمن مخطط اليوم التالي لانتهاء الحرب، وأعلنت“البيعة والتفويض والتأييد” للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس.

وقد حذر محمد أبو قايدة، منسق شؤون العشائر في قطاع غزة، مما وصفها بـ”التصريحات المشبوهة والمرفوضة التي تهدف إلى إثارة الفتنة وخلق البلبلة في الشارع الفلسطيني”.

وأكد أن قطاع غزة هو“جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وأن لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة”.

يذكر أن رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، محمد اشتية، كان قد أشاد بموقف رؤساء العشائر في قطاع غزة الذين رفضوا رفضا قاطعا التعاون مع قوات الاحتلال.

كذلك قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردا على خطة نتنياهو، إن“غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة”.

وكانت تقارير عبرية كشفت أن نتنياهو عرض خطته لليوم التالي للحرب على مجلس وزرائه، وهي خطة تشمل العديد من النقاط، ومن بينها تسليم إدارة قطاع غزة للعائلات والعشائر، وأن توكل لها أيضا مهمات توزيع المساعدات.

وهذه الخطة لا تشمل فقط استبعاد حركة حماس عن إدارة القطاع كما كان الوضع قبل الحرب، وإنما أيضا تهدف إلى منع تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت عن قدرتها على تولي المسؤولية في قطاع غزة. ومؤخرا، قَبِل الرئيس عباس استقالة الحكومة، بهدف تشكيل حكومة“تكنوقراط” تشرف على إدارة كافة المناطق الفلسطينية.