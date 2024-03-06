الرئيس يجتمع مع رئيس اتحاد الغرف والبورصة التركي

(MENAFN
- Palestine News Network )
أنقرة/PNN- اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته، بالعاصمة التركية أنقرة، مع رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والبورصة التركي رفعت هيصارجي أوغلو، والوفد المرافق له.
وبحث سيادته مع رئيس الاتحاد
سبل التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل الصعوبات التي تعترض طريقه، بفعل الإجراءات الإسرائيلية بحق شعبنا ومقدراته، لا سيما حجم الدمار الكبير الذي تسبب به عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 152 يوما، واستمرار قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني.
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