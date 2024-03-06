الرئيس يجتمع مع رئيس اتحاد الغرف والبورصة التركي

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته، بالعاصمة التركية أنقرة، مع رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والبورصة التركي رفعت هيصارجي أوغلو، والوفد المرافق له.

وبحث سيادته مع رئيس الاتحاد

سبل التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل الصعوبات التي تعترض طريقه، بفعل الإجراءات الإسرائيلية بحق شعبنا ومقدراته، لا سيما حجم الدمار الكبير الذي تسبب به عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 152 يوما، واستمرار قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني.