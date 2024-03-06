بعد تعويم الجنيه.. البورصة المصرية تحقق مكاسب ضخمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.34% عند مستوى 31692.31 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 EWI" بنسبة 0.42% عند مستوى 7487.18 نقطة، بعد إعلان البنك المركزي في اجتماع استثنائي اليوم رفع أسعار الفائدة 6%.

وصعد مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد" بنسبة 0.72% عند مستوى 10611.51 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 4.4 مليار جنيه عبر التداول على 422 مليون سهم، وجرى تنفيذ 100.123 ألف صفقة في بداية التداولات، وسجل رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 2.158 تريليون جنيه.

وأعلن البنك المركزي اليوم، في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة 6% على الإيداع والإقراض، مشيرًا إلى أنه يعد اتجاه للإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل بانخفاض التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.