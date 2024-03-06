بعد تعويم الجنيه.. البورصة المصرية تحقق مكاسب ضخمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.34% عند مستوى 31692.31 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 EWI" بنسبة 0.42% عند مستوى 7487.18 نقطة، بعد إعلان البنك المركزي في اجتماع استثنائي اليوم رفع أسعار الفائدة 6%.
وصعد مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد" بنسبة 0.72% عند مستوى 10611.51 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.
وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 4.4 مليار جنيه عبر التداول على 422 مليون سهم، وجرى تنفيذ 100.123 ألف صفقة في بداية التداولات، وسجل رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 2.158 تريليون جنيه.
وأعلن البنك المركزي اليوم، في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة 6% على الإيداع والإقراض، مشيرًا إلى أنه يعد اتجاه للإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل بانخفاض التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
MENAFN06032024000208011052ID1107942181
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.