عملة البيتكوين تعود للارتفاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عاد سعر عملة "البيتكوين" للارتفاع مجددا اليوم الأربعاء، بعد أن انخفضت أمس بأكثر من 11% ومحت بذلك جميع المكاسب التي حققتها خلال الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 1% إلى 67280.99 نقطة، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

وفي تعاملات الثلاثاء تجاوزت قيمة العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم مستوى 69 ألف دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى الإطلاق، إلا أن العملة انخفضت في التداولات المسائية بأكثر من 11% إلى دون 65 ألف دولار.

وتشهد عملة "البيتكوين" ارتفاعا مؤخرا، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على إدراج صناديق تداول "بيتكوين" في البورصات.