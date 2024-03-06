سندات مصر الدولية تقفز بعد رفع أسعار الفائدة وانخفاض الجنيه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين بعد أن رفع البنك المركزي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتراجعت العملة إلى مسارات غير مسبوقة جديدة، مما يشير إلى بداية خفض قيمة العملة المتوقع منذ فترة طويلة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت.
MENAFN06032024000208011052ID1107942179
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.