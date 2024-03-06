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سندات مصر الدولية تقفز بعد رفع أسعار الفائدة وانخفاض الجنيه

3/6/2024 6:43:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين بعد أن رفع البنك المركزي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتراجعت العملة إلى مسارات غير مسبوقة جديدة، مما يشير إلى بداية خفض قيمة العملة المتوقع منذ فترة طويلة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت.













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