“طيران ناس” يعلن عن إطلاق 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين جدة وبرلين

برلي – أصداف نيوز:

أعلن“طيران ناس”، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن إطلاق رحلات مباشرة بين جدة وبرلين، بالشراكة مع برنامج الربط الجوي، ليضيف بذلك العاصمة الألمانية إلى شبكة وجهاته المتنامية، وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة“طيران ناس” في جناح الهيئة السعودية للسياحة، ضمن معرض“بورصة برلين للسياحة 2024 – ITB” الذي انطلق اليوم في برلين.

ومن المُقرر أن يُسيِّر“طيران ناس” ثلاث رحلات أسبوعية مباشرةً من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، إلى مطار برلين براندنبورغ، ابتداءً من 4 سبتمبر المقبل، ويأتي هذا النمو متماشيًا مع الجهود الوطنية الأوسع لتعزيز الربط الجوي للمملكة، وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا عالميًا للسفر والسياحة، وربطها مع 250 وجهة دولية، فضلًا عن الإسهام في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المتمثلة في استيعاب 330 مليون مسافر، واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، كما يعكس هذا المسار مدى التقدّم المُحرز في استراتيجية النموّ والتوسّع التي أطلقها“طيران ناس” تحت شعار”نربط العالم بالمملكة”، والتي تأتي بالتوازي مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن، لتسهيل وصول الزوّار إلى الحرمين الشريفين.

وفي نفس السياق، صرّح رئيس قسم الأمريكتين وأوروبا في الهيئة السعودية للسياحة، حازم الحازمي، قائلًا:“تُعزز هذه الشراكة الاستراتيجية العلاقات السعودية الأوروبية المتنامية، كما تُسلّط الضوء على حرصنا المشترك على تعزيز النمو والتبادل الثقافي، وفي إطار إطلاق هذا المسار المباشر بين جدة وبرلين، فإننا نوفّر فرصًا جديدة للتعاون مع شركائنا، ونُلبّي الاحتياجات والطلب المتنامي على السفر للمملكة، التي تفتح أبوابها مُرحِّبةً بجميع زوّراها من جميع أنحاء العالم.”

والجدير بالذكر أن شركة طيران ناس تربط حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، وتنقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقها في عام2007، وتستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطتها للنمو والتوسع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.