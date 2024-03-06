“طيران ناس” يعلن عن إطلاق 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين جدة وبرلين

(MENAFN
- Asdaf News)
برلي – أصداف نيوز:
أعلن“طيران ناس”، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن إطلاق رحلات مباشرة بين جدة وبرلين، بالشراكة مع برنامج الربط الجوي، ليضيف بذلك العاصمة الألمانية إلى شبكة وجهاته المتنامية، وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة“طيران ناس” في جناح الهيئة السعودية للسياحة، ضمن معرض“بورصة برلين للسياحة 2024 – ITB” الذي انطلق اليوم في برلين.
ومن المُقرر أن يُسيِّر“طيران ناس” ثلاث رحلات أسبوعية مباشرةً من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، إلى مطار برلين براندنبورغ، ابتداءً من 4 سبتمبر المقبل، ويأتي هذا النمو متماشيًا مع الجهود الوطنية الأوسع لتعزيز الربط الجوي للمملكة، وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا عالميًا للسفر والسياحة، وربطها مع 250 وجهة دولية، فضلًا عن الإسهام في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المتمثلة في استيعاب 330 مليون مسافر، واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، كما يعكس هذا المسار مدى التقدّم المُحرز في استراتيجية النموّ والتوسّع التي أطلقها“طيران ناس” تحت شعار”نربط العالم بالمملكة”، والتي تأتي بالتوازي مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن، لتسهيل وصول الزوّار إلى الحرمين الشريفين.
وفي نفس السياق، صرّح رئيس قسم الأمريكتين وأوروبا في الهيئة السعودية للسياحة، حازم الحازمي، قائلًا:“تُعزز هذه الشراكة الاستراتيجية العلاقات السعودية الأوروبية المتنامية، كما تُسلّط الضوء على حرصنا المشترك على تعزيز النمو والتبادل الثقافي، وفي إطار إطلاق هذا المسار المباشر بين جدة وبرلين، فإننا نوفّر فرصًا جديدة للتعاون مع شركائنا، ونُلبّي الاحتياجات والطلب المتنامي على السفر للمملكة، التي تفتح أبوابها مُرحِّبةً بجميع زوّراها من جميع أنحاء العالم.”
والجدير بالذكر أن شركة طيران ناس تربط حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، وتنقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقها في عام2007، وتستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطتها للنمو والتوسع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
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