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تحدث أخيرًا.. مبابي يكشف حقيقة خلافة مع إنريكي

3/6/2024 5:51:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحدث الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عن فوز فريقه، ضد ريال سوسيداد، ببطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات لقناة“Canal+ Foot” الفرنسية:“كل شيء على ما يرام مع المدرب، لا توجد لدي أي مشكلة معه، نعم لدي مشاكل كثيرة ولكن لويس إنريكي ليس منها”.

وأضاف:“نحن سعداء بالتأهل هذا هدفنا ونحن سعداء بتحقيقه، وسنحاول أن نكرر ذلك بالدور المقبل، عندما سجلت الهدف لم أكن أعلم أن الشباك تمزقت”.

وعن تأهل بايرن ميونخ لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قال كيليان:“في هذا المستوى تبقى الفرق الأفضل، ونحن أحدهم”.

وبهذه النتيجة حسم باريس سان جيرمان تأهله بشكل رسمي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على سوسيداد بنتيجة 1/4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد ريمس، الأحد المقبل 10 مارس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي.

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