لويس إنريكي: مستقبل مبابي ليس مع باريس

تحدث الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن مستقبل لاعبه كيليان مبابي.

وفي تصريحات لكانال بلس، قال إنريكي:“من الواضح أن مستقبل مبابي القريب لن يكون هنا في باريس، لذلك سيتعين علينا اختبار زملائه الآخرين في الفريق”.

وكان مبابي أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان بأنه لا ينوي تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، ويريد خوض تجربة جديدة، وأنه سيرحل عن حديقة الأمراء بنهاية الموسم الحالي.

ولم يكشف مبابي عن وجهته المقبلة عقب مغادرة باريس سان جيرمان، ولكن بالطبع الجميع يعلم أن الأقرب بقوة هو انضمامه إلى ريال مدريد.

وفاز باريس سان جيرمان أمس الثلاثاء على ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة حسم باريس سان جيرمان تأهله بشكل رسمي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على سوسيداد بنتيجة 1/4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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