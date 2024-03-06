«دبي الشراعية 60».. الجولة الثانية السبت

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل، سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2023-2024)، وذلك ضمن فعاليات الموسم الرياضي الحالي.

ويأخذ السباق المرتقب أهمية كبيرة لدى النواخذة والبحارة، إذ يمثل محطة مهمة وبروفة حقيقية، استعداداً لعرس سباقات الموسم الرياضي البحري 2023-2024، حدث كرنفال سباق القفال الثالث والثلاثين، الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي.

وكان مقرراً أن يقام هذا السباق شهر فبراير الماضي، لكن ظروف وحالة البحر وسرعات الرياح استدعت اللجنة المنظمة لاتخاذ قرار التأجيل، ومن ثم اعتماد الموعد الجديد يوم السبت المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، عن بدء التجهيزات مبكراً، لإنجاح السباق بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، كما أعلنت عن بدء إجراءات المشاركة في السباق، واستكمال عملية التسجيل للمشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة، عبر البوابة الإلكترونية للنادي، حيث سيغلق باب التسجيل يوم الجمعة، وإعلان قائمة السفن المشاركة في السباق.

هدف وترقب

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن اللجنة المنظمة تسعى لإنجاح السباق المرتقب، والذي يمثل بروفة للنواخذة والبحارة قبل الموعد الكبير، سباق القفال في نسخته الثالثة والثلاثين، والمنتظر، مع ختام فعاليات الموسم 2023-2024.

وأكد المري أن اللجنة المنظمة تراقب كافة التقارير الواردة من المركز الوطني للإرصاد، وعدد من المواقع المتخصصة عن حالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة في الخليج العربي خلال الساعات والأيام القادمة، ويوم تنظيم الحدث، وذلك من أجل إنجاح وإقامة السباق في أفضل الظروف.

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الجدير بالذكر، أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نظم سباق الجولة الأولى من بطولة للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، في شهر أكتوبر الماضي، وشهد السباق تتويج طاقم السفينة «زلزال 25»، بطلاً للسباق، فيما حصل طاقم السفينة «التبر 55» على المركز الثاني، وحل طاقم السفينة «نمران 211» في المركز الثالث.

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