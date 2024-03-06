تخرج نورا المطروشي ومحمد الملا في برنامج ناسا لرواد الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن تخرج رائدا الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا في برنامج "ناسا لرواد الفضاء 2021"، خلال حفل أُقيم في مركز جونسون للفضاء في هيوستون، الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة المميزة بعد عامين من التدريبات بدأت في يناير 2022، حيث أعدّت رائدي الفضاء الإماراتيين تماماً لخوض أي مهمات فضائية في المستقبل.

ضمت دفعة مرشحي ناسا لرواد الفضاء لعام 2021، عشرة مرشحين من ناسا إلى جانب الملا والمطروشي من الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل كل مرشح على شارة رائد فضاء في حفل التخرج، وهذه الشارة ترمز إلى استعدادهم للمهام الفضائية ومساهماتهم في الاستكشافات المستقبلية.

وحضر حفل التخرج، برفقة رواد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وهزاع المنصوري، مدير مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، وأعضاء من فريق المركز.

من جانبه، أوضح سعادة سالم حميد المري قائلاً: "التدريب الشامل الذي يخضع له رواد الفضاء الإماراتيون يمثل النهج الاستراتيجي متعدد الأبعاد الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه استكشاف الفضاء. تبرز رحلة نورا ومحمد، من التدريب التحضيري الصارم حتى إكمال برنامج ناسا، استعدادهما للمشاركة في المهام المستقبلية، مما يسهم بشكل كبير في تعميق فهمنا للفضاء. ويعد هذا الإنجاز نقطة انطلاق نحو هدفنا في استكشاف الفضاء بشكل مستدام، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة رائدة في علوم وتكنولوجيا الفضاء".

خضع نورا ومحمد قبل انضمامهما إلى برنامج ناسا لرواد الفضاء، لتدريب داخلي مكثف في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث تضمنت المرحلة التحضيرية تدريبات في السباحة والغوص وتمارين البقاء وتحسين القدرة على التحمل، مما أدى إلى وضع أساس متين لتدريبات ناسا.

وجاء برنامج ناسا ليُعزز مهاراتهم كرواد فضاء، حيث شملت تدريبات البرنامج كيفية إدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية، والتدرب على مهمات السير الفضائي خارج المحطة، والبقاء لفترات طويلة في المحطة الدولية، إضافة إلى التدرب على الأنظمة الرئيسية للمحطة، والتحكم في الروبوتات، والتدرب على الطيران بطائرات T-38، ومهارات اللغة الروسية، وتدريبات أخرى شملت دورات النجاة على اليابسة والماء، وتمارين بدنية متنوعة.؛ مما يجعلهما مؤهلين للقيام بمهام فضائية مختلفة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن عن أسماء رواد الفضاء الإماراتيين للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء في عام 2021. وكان مركز محمد بن راشد للفضاء قد تلقى 4305 طلبات للالتحاق بالبرنامج، وخضع المتقدمون لعدة مراحل من التقييم والتأهيل وفق المعايير العالمية، قبل اختيار المرشحين النهائيين.

يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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