الجنيه المصري يهوي 46% بعد رفع الفائدة 6 %

(MENAFN
- Al-Bayan)
هوى الجنيه المصري بنحو 46 %
أمام الدولار، وفق بيانات من مجموعة بورصات لندن، وذلك بعد لحظات من قرار أصدرته لجنة السياسة النقدية في مصر خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس (6 %) ليصل إلى 27.25 و28.25 و27.75 %على الترتيب.
وقال البنك المركزي المصري: إن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وفي السياق، ارتفعت سندات مصر الدولية حيث أظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت.
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