الجنيه المصري يهوي 46% بعد رفع الفائدة 6 %

هوى الجنيه المصري بنحو 46 %

أمام الدولار، وفق بيانات من مجموعة بورصات لندن، وذلك بعد لحظات من قرار أصدرته لجنة السياسة النقدية في مصر خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس (6 %) ليصل إلى 27.25 و28.25 و27.75 %على الترتيب.

وقال البنك المركزي المصري: إن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

وفي السياق، ارتفعت سندات مصر الدولية حيث أظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت.

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