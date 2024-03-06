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آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال

3/6/2024 5:51:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan) . يضم المشاركون في الصندوق أحد أكبر صناديق الثروات السيادية في منطقة الخليج العربي وغيرهم من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة
 . يستثمر الصندوق في محفظة من الأصول العقارية الصناعية موزّعة على مواقع استراتيجية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
أعلنت اليوم شركة آركابيتا المالية ("آركابيتا المالية")، إحدى الشركات التابعة لشركة آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("مجموعة آركابيتا") عن إتمام إغلاقها لـ"الصندوق اللوجستي السعودي الثالث" بقيمة 1.8 مليار ريال (500 مليون دولار أمريكي)، بالمشاركة مع أحد أكبر صناديق الثروات السيادية في منطقة الخليج العربي وغيرهم من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة.

وقد قامت آركابيتا المالية بالاستثمار بمحفظة ضخمة من الأصول العقارية الصناعية في قطاعي الصناعات التحويلية والمستودعات. كما تترقب الشركة خلال الأشهر القادمة تدشين مجموعة من الأصول الاضافية الموزّعة على مواقع استراتيجية في الرياض وجدة و والمنطقة الشرقية. كما تعتمد أيضًا منهجية بناء بمواصفات خاصة لتطوير عقارات يمكن للمستأجرين امتلاكها بموجب عقود
طويلة
الأجل.

وبذلك، تجسد استراتيجية الصندوق مساعي آركابيتا في تسخير خبراتها العالمية بقطاع العقارات الصناعية لتنمية القطاع الصناعي السعودي والمساهمة في تحقيق طموحات المملكة في التحوّل إلى مركز رائد عالمياً للخدمات اللوجستية.
وبهذه المناسبة، قال هشام الراعي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: "يمثل هذا اليوم ركيزة هامة في استراتيجيتنا التوسعية في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإضافة كبرى إلى أصولنا العقارية في شريحة المستودعات الصناعية في المملكة ودول مجلس التعاون التي تُقدر قيمتها بأكثر من 3.8 مليار ريال (1 مليار دولار أمريكي)، بما يحقق العوائد المثلى لقاعدة مستثمرينا التي تشمل صناديق معاشات تقاعد وصناديق ثروات سيادية ومؤسسات مالية. كذلك فإن القطاعين الصناعي واللوجستي يعتبران عنصرين أساسيين في المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية والتي تستهدف اجتذاب استثمارات بقيمة 40 مليار ريال سعودي (10.6 مليار دولار أمريكي)، ونحن نتطلع إلى مواصلة المساهمة بخبراتنا في قطاع العقارات الصناعية والمساهمة بدور رئيسي في دعم خطط ومبادرات المملكة في التحول لمركز لوجستي عالمي."
وأضاف يوسف العبدالله، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة آركابيتا: "تواصل
سوق العقارات الصناعية في المملكة مسارها الصاعد، إذ نتوقع أن يشهد القطاع معدلات نمو مرتفعة على المدى البعيد مستفيدةً من النمو الكبير والمتواصل لقطاع التجارة الإلكترونية في أنحاء المملكة، وبفعل الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية والقطاع الصناعي. وتهدف استراتيجية محفظة مجموعة آركابيتا إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030".
ويحظى الفريق الإداري لمجموعة آركابيتا بخبرات واسعة تجاوزت الخمس والعشرين عاماً، حيث أدار خلالها صفقات استثمارية في العقارات الصناعية واللوجستية تجاوزت قيمتها الإجمالية 24.3 مليار ريال سعودي (6.5 مليار دولار أمريكي)، تشمل صفقات تقدر بأكثر من 5.6 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي) في منطقة الخليج العربي، كما تمتاز مجموعة آركابيتا بسجل حافل من الاستثمارات الناجحة في المملكة بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات العشر الأخيرة.
يذكر أن
شركة اركابيتا المالية تمارس أعمالها في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص صادر من هيئة السوق المالية برقم 32-22237 لممارسة أنشطة إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

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