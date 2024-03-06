6.5 ملايين متسوق عبر الإنترنت في الإمارات 2023

تحول حوالي مليوني شخص، أو نحو 20 % من سكان دولة الإمارات، إلى التسوق عبر الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضية - مما أدى إلى ارتفاع عدد مستخدمي التسوق عبر الإنترنت من 4.5 ملايين في عام 2019 إلى 6.5 ملايين في عام 2023، وهو ما يسرع من وتيرة نمو مبيعات التجزئة في دولة الإمارات.

وأفاد أكشاي جايابراكسان، الشريك المساعد في شركة ردسيرز، للمندوبين في مؤتمر قمة التجارة الإلكترونية 2024، الذي عقد أخيراً في دبي: «إن التحول الهائل نحو التسوق عبر الإنترنت يؤدي إلى تسريع وتيرة نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نشهد فترة انتقالية نحو عصر ذهبي للتجارة الإلكترونية».

وأضاف: «كانت هناك قفزة غير مسبوقة بنسبة 87 % في حجز تذاكر السفر عبر الإنترنت بينما شهدنا نمواً بنسبة 46 % في تكنولوجيا الأغذية، مما أدى إلى تسريع النمو. ومع ذلك، فإن ما يصل إلى 70% من المستهلكين في دولة الإمارات على استعداد لتجربة علامات تجارية جديدة».

وبلغ الحجم الإجمالي لسوق التجزئة في الإمارات 306.6 دراهم (83.54 مليار دولار) في عام 2022، وفقاً لتقرير شركة جلوبال داتا ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 5 % حتى 2027.

وأكد سيباستيان شي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود الإمارات، أن شركته أنفقت أكثر من تريليون يوان صيني، أي ما يعادل 160 مليار دولار في تطوير التكنولوجيا السحابية على مدار السنوات العشر الماضية لمساعدة الشركات على التحول الرقمي لتحقيق النمو من خلال اكتساب ثقة المزيد من العملاء الجدد.

وقال: «إن بناء الثقة مع التكنولوجيا والتميز في الخدمة وراحة العملاء أمر بالغ الأهمية للنجاح في مجال التجارة الإلكترونية. نحن نضمن أن تظل بياناتك آمنة تماماً حتى عند التعرض لأي عطل فني في مركز البيانات الخاص بك. نحن نحمي بيانات العملاء بأقصى درجات الأمان لأن أمن البيانات أمر بالغ الأهمية لعملائنا».

وأكد راجات أستانا، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيروس، أن البيع بالتجزئة خارج الإنترنت يوفر عائداً على الاستثمار بنسبة 1 % فقط، بينما يوفر البيع عبر الإنترنت عائداً على الاستثمار بنسبة 7 %.

وأضاف: «يبلغ النمو في قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 18 % على أساس سنوي، مقارنة بـ36 % في جميع أنحاء العالم، لذلك أمامنا الكثير لنقوم به. ومع ذلك، فقد شهدنا نمواً بنسبة 39 % في بيع الأجهزة الإلكترونية عبر الإنترنت، مقارنة بنمو مبيعات المتاجر خارج الإنترنت بنسبة 0.4 % فقط - وهو ما يؤكد ديناميكية السوق».

وأردف: «أصبح البيع بالتجزئة خارج الإنترنت مراكز تجريبية. هناك الكثير من الترشيد والتوحيد الذي يحدث في تجارة التجزئة للإلكترونيات غير المتصلة بالإنترنت، بينما هناك الكثير من الاستثمارات في قطاع التجارة الإلكترونية، وسنرى المزيد مما يحدث في السنوات القادمة مع تسارع المبيعات عبر الإنترنت».

ومن المتوقع أن تصل قيمة المعاملات في سوق التجارة الرقمية بدولة الإمارات إلى 18.44 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن موقع Statista، وهو مزود عالمي لمعلومات السوق. ومن المتوقع أن تظهر قيمة الصفقة معدل نمو سنوي (معدل النمو السنوي المركب 2024 - 2028) بنسبة 6.53 % مما يؤدي إلى مبلغ إجمالي متوقع قدره 23.75 مليار دولار بحلول عام 2028.

وفي سوق التجارة الرقمية، من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين إلى 7.82 ملايين مستخدم بحلول عام 2028. وكما يتوقع أن يصل متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم في سوق التجارة الرقمية إلى 283 ألف دولار في عام 2024.

وقال أنوفرات غوراف، المدير الإقليمي لشركة SellAnyCar: «لقد قمنا بتحويل أعمال بيع التجزئة في قطاع السيارات المستعملة والتي كانت تستغرق حوالي 30 يوماً لمعالجة معاملة بيع وشراء السيارة المستعملة لتأخذ العملية نفسها 30 دقيقة فقط».

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