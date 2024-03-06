شراكة بين غرف دبي و«دي بي ورلد» لتعزيز تنافسية الإمارة

أعلنت غرف دبي عن توقيعها مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» يمكن بموجبها لغرف دبي الاستفادة من شبكة تواجد المجموعة في الأسواق العالمية، لتأسيس وافتتاح واستضافة مكاتب تمثيلية خارجية للغرف في مرافق المجموعة حول العالم، وذلك دعماً لمبادرة «دبي جلوبال».



وقع الاتفاقية في مقر غرف دبي كل من معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية.

وتتماشى الشراكة مع مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بهدف إنشاء 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والموهوبين والمبدعين وأصحاب الثروات.

وتقود غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مبادرة «دبي جلوبال»، علماً أن الغرفة افتتحت العام الماضي 16 مكتباً تمثيلياً جديداً لتوسيع شبكتها العالمية عبر أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأستراليا والشرق الأوسط. وفي الوقت ذاته، تحرص غرف دبي على مواصلة تفعيل دورها الريادي الذي يدعم جهود الشركات المحلية الساعية إلى توسيع نطاق انتشارها الدولي ودخول الأسواق العالمية.

وقال عبدالعزيز الغرير: «نسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق أهداف مبادرة «دبي جلوبال»، ودعم جهودنا لزيادة حجم التجارة والاستثمار بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ونتطلع إلى مواصلة تفعيل الشراكات مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بما يحقّق الأولويات الاستراتيجية للغرف، ويعكس المناخ الاستثماري المتطور الذي تعيشه إمارة دبي على مختلف الصعد».



وقال سلطان بن سلّيم: «تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، ونأمل في أن تلعب دوراً فاعلاً في زيادة تدفقات التجارة الخارجية إلى الإمارة، حيث يفتح هذا التعاون مع غرف دبي المجال للاستفادة من تواجدنا الخارجي وتمكين حركة التجارة العالمية، مما يمثل نموذجاً يحتذى للتعاون الفعّال في مجتمع الأعمال لتضافر الجهود وتحفيز الاستثمار في الإمارة، وتسريع نموها وزيادة تنافسيتها على مستوى العالم».



ومن المتوقع أن يسهم الحضور الدولي الواسع لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في 74 دولة عبر القارات الست وشبكة المكاتب التمثيلية لغرف دبي في 31 مدينة حول العالم، في تعزيز الخدمات التي يقدمها الطرفان للشركات المحلية، ويساعدها على توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية. كما تساهم هذه الشراكة في تسهيل تواصل الشركات المحلية مع أصحاب المصلحة والشركاء المحتملين في جميع أنحاء العالم بما يدعم توسعها نحو أسواق جديدة، وتوسيع عملياتها التشغيلية، وعقد الشراكات العابرة للحدود.

وتعد غرف دبي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية ونمو الأعمال في دبي؛ وتعمل على تمكين مجتمع الأعمال المحلي، وبناء وتعزيز الشراكات الدولية، وتسريع الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وتعتبر موانئ دبي العالمية شركة لوجستية إماراتية متعددة الجنسيات تتخذ من دبي مقراً لها، وتتخصّص في دعم وتطوير الأعمال والخدمات اللوجستية بعمليات تشمل الموانئ والمحطات والمجمعات الصناعية والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الحرة والخدمات البحرية والمراسي، كما وتعد الشركة المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والرامية إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم. ومع تقديمها مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تغطي جميع مراحل سلاسل التوريد، توظف موانئ دبي العالمية تقنياتها الرائدة على مستوى القطاع لتقديم حلول تجارية أكثر ذكاءً وكفاءة، وتحقيق أثر إيجابي مستدام على الاقتصادات والمجتمعات والبيئة.

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