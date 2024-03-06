المركزي المصري يعقد مؤتمراً صحفياً مساء اليوم بعد خسارة الجنيه ثلث قيمته

أعلن التلفزيون المصري الرسمي، أن البنك المركزي سيعقد مؤتمراً صحفياً مساء اليوم الأربعاء. ويأتي الإعلان بعد أن خسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27,35%) والإقراض (28,25%).

وقفز سعر العملة الأمريكية على شاشات المصارف الحكومية والخاصة ليتجاوز 45 جنيهاً في مقابل 30,8 جنيها حتى صباح الأربعاء.

وتسعى مصر إلى تطبيق سعر صرف مرن بالكامل في محاولة لمواجهة السوق الموازية الناجمة عن أزمة نقص النقد الأجنبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز